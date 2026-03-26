Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу для Netflix на фоне слухов о долгах проекта. Об этом сообщает Deadline.

Герцог и герцогиня Сассекские будут вместе продюсировать драматический сериал об игре в поло — любимом виде спорта принца Гарри. Действие сериала будет происходить в «процветающем городе конного спорта» Веллингтоне (штат Флорида), а сюжет будет сосредоточен на противостоянии двух команд и семей, стоящих за ними.

В конце февраля герцог и герцогиня Сассекские вместе с делегацией ВОЗ приехали в центр для наркозависимых и фонд развития человеческого потенциала в Аммане. 44-летняя Меган Маркл появилась на публике в черных брюках и коротком сером пальто. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

До этого Меган Маркл и принц Гарри посетили баскетбольный матч звезд NBA в США. Во время мероприятия герцогиня прижималась и обнимала супруга. Однако интернет-пользователи посчитали, что Маркл специально демонстрирует чувства на публике и осудили ее за неискренность.