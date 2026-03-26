За что хвалят и ругают второй сезон «Сорвиголовы» от Marvel

25 марта состоялась премьера первого эпизода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Зрители посмотрели начало продолжения супергеройского шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 95% свежести.

Большинство зрителей хвалят первую серию за возросшую жестокость и брутальность — авторы показали действительно качественные экшен-эпизоды, которые интересно смотреть. Отдельно отмечают исполнителя главной роли Чарли Кокса, который продолжает идеально отыгрывать Мэтта Мёрдока. Ругают первый эпизод за слишком слабые операторскую работу и стиль, которые проигрывают оригинальному сериалу Netflix.

Что пишут зрители про второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»:

Более мрачный. Более жестокий. Второй сезон — это брутальное, уверенное возвращение, которое оттачивает все удачные моменты, убирает всё лишнее и наконец возвращает Джессику Джонс.

Пока всё отлично. Если судить по первой серии, нас ждёт настоящее удовольствие. Сезон стал мрачнее и злее. Второй сезон — это жестокое, уверенное возвращение, в котором идеально всё, что работало в сериале Netflix.

Чарли Кокс великолепен, он демонстрирует мощную и эмоциональную игру, которая действительно вытягивает весь сезон, даже когда некоторые части сюжета кажутся неровными.

В этом сериале нет ни капли атмосферы Netflix. Ужасная и отвратительная операторская работа. Соотношение сторон должно быть полноэкранным. Невозможно воспринять всерьёз ни одного из злодеев.

Я очень надеялся, что новый сезон начнётся отлично, но ему всё ещё не хватает тех преимуществ Netflix, которые были присущи оригинальному сериалу с самого начала.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.