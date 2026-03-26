Кто сыграет Фрею в сериале God of War

Компания Amazon раскрыла, кто сыграет богиню Фрею в сериале God of War. Персонажа воплотит на экране Соня Уолгер, известная по сериалам «Остаться в живых» и «Ради всего человечества».

Фрея, бывшая супруга бога Одина, появлялась в обеих частях God of War, выходивших в 2018 и 2022 годах. Именно она помогала Кратосу и Атрею в начале их приключений.

Дата выхода нового шоу пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Кратоса сыграет Райан Хёрст («Сыны анархии»), а его сына Атрея — Каллум Винсон («Покерфейс»).