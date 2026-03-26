Вышел трейлер сериала «Неизбранные»

Netflix представил трейлер британского мини-сериала "Неизбранные" (Unchosen) - психологического триллера о жизни внутри религиозной секты. Премьера запланирована на 21 апреля 2026 года, всего выйдет шесть эпизодов.

Действие картины разворачивается в отдаленной христианской общине в Англии. Главная героиня Рози - жена и мать, - ведет свою привычную жизнь до тех пор, пока в поселение не попадает беглый преступник Сэм, скрывающийся от полиции.

Его появление заставляет девушку усомниться в своем браке с членом секты Адамом и в самих устоях общины. Рози считает Сэма своим шансом на спасение, однако его криминальное прошлое ставит вопрос - кто на самом деле опаснее: участник культа или преступник?

Роли в фильме исполнили Молли Уиндсор ("Война миров"), Эйса Баттерфилд ("Сексуальное просвещение"), Фра Фи ("Мятежная Луна") и другие.

Шоураннером, режиссером и сценаристом выступила Джули Гири, ранее работавшая над телевизионной драмой "Жены заключенных".