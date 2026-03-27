В РФ покажут полнометражное продолжение аниме «О моем перерождении в слизь»

29 марта в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино" состоится премьера японского анимационного фильма "О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря". Это продолжение одного из самым популярных аниме-проектов последних лет.

В московском кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" также пройдет специальный показ, после которого у зрителей будет возможность пообщаться с актерами озвучивания, задать им вопросы и получить автографы.

Аниме представляет жанр исекай - историю, в которой главный герой переносится из реального мира в параллельный, зачастую фантастический.

В сериале "О моем перерождении в слизь" главный герой Сатору Миками после смерти попадает в фэнтезийный мир, где становится комком слизи по имени Римуру.

В новой полнометражной части франшизы герою с друзьями предстоит противостоять злу, которое угрожает Синему морю и его жителям.

В широкий прокат фильм выйдет 2 апреля.