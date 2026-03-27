«Хоттабычу» с джином-Бондарчуком напророчили чудо-миллиарды

Новая сказка «Хоттабыч» будет большим семейным кинопроектом, который будет претендовать на миллиардные сборы, несмотря на соседство в прокате со второй частью «Волшебника Изумрудного города», сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

© ТАСС

В России вышел трейлер «Хоттабыча» ― киносказки с Федором Бондарчуком в роли древнего джина. В кинотеатрах картина выйдет 1 января 2027 года. В центре истории ― подросток Волька, тяжело переживающий развод родителей. Он случайно освобождает из заточения могущественного джина Хоттабыча. Волшебник мечтает стать человеком и найти свою дочь, и их судьбы переплетаются. Исаев посетовал на продюсеров, которые ставят подобные большие проекты на одну дату.

«Это потенциальный ”миллиардник” и один из лидеров новогодней битвы фильмов. Толкотня на новогодних датах была, есть и будет. Конечно, премьеры друг другу помешают, но продюсеры об этом не думают. В этом году три релиза на одной дате не помешали ”Чебурашке” собрать шесть миллиардов рублей, а ”Буратино” и ”Простоквашино” — более двух. Все повторяется, как это было в прошлые годы. Бондарчук в главной роли определенно положительно повлияет на посещаемость этого фильма. Так уже было, когда он сыграл Карабаса-Барабаса в фильме ”Буратино”», — сказал собеседник НСН.

На вопрос, насколько актуально сегодня переосмысление советской сказки «Старик Хоттабыч», Исаев ответил, что киноделам сегодня проще взять что-то уже немного забытое, чем создавать новое.

«Берутся старые бренды, которые более-менее известны взрослой аудитории, и делается их переосмысление, новые версии. Придумать что-то новое очень сложно, намного легче взять то, что уже есть, пусть даже и забытое», — добавил Исаев.

В пятерке самых успешных по кассовым сборам фильмов 2026 года в российском прокате на сегодняшний день четыре отечественных сказки: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане», а также американский эротический триллер «Горничная», напоминает «Радиоточка НСН».

