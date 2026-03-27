Конец «умного кино»? По кому ударят квоты на зарубежные фильмы в России

Владельцы кинотеатров заявили, что с ними никто не советовался, эксперты предрекают России прощание с авторским кино и независимыми американскими режиссерами вроде Вуди Аллена, а депутаты Госдумы видят в квотах защиту от «стрелялок» и чуждого влияния.

Главным событием недели для российской киноиндустрии стало требование президента РФ Владимира Путина «как можно быстрее» решить вопрос с введение квот на прокат в России зарубежного кино. Эту тему поднял на заседании президентского Совета по культуре кинорежиссер Никита Михалков, заставивший оправдываться чиновников и хвататься за головы прокатчиков.

От Михалкова до Путина: «Чего рот разеваем?»

Идею с квотированием зарубежного кино Никита Михалков высказывал еще год назад. По его словам, многие кинопрокатчики покупают фильмы «класса С», которые «даже там не смотрят», и на этом зарабатывают. Он также указывал на опыт квотирования Франции и Китая. Речь шла о модели взимать в пользу государства 5 млн рублей за выход зарубежного фильма в российский прокат, однако такие картины продолжают показывать в РФ без всяких сборов.

25 марта Михалков пожаловался Путину, что соответствующее поручение главы государства не выполняется 390 дней. Глава государства потребовал у помощника президента Владимира Мединского, вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой объяснить, в чем причина задержки? Ему пришлось четыре раза повторить вопрос «В чем проблема?», после чего Путин указал на китайский опыт, где «все жестко выстроено».

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?», - возмутился президент, потребовав дать жизнь «компромиссному документу» как можно быстрее.

Известные депутаты-актеры из Госдумы поддержали идею о квотах. Так, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сказала НСН в этой связи, что «стрелялки» нам не нужны.

«Я не большой специалист по современному кинематографу. Не часто смотрю новые фильмы, особенно иностранные. Эти все стрелялки, гонялки, где герои постоянно бьют друг друга, они пустые. Это даже для американского кинематографа не кино, а муви - движущиеся картинки. Они нам не нужны. Хотелось бы, чтобы содержательные фильмы появлялись на экране. Но для этого у нас есть экспертные советы, которые должны этим заниматься. Фокус в том, что иностранцы продают пакетами: в них один хороший фильм и четыре плохих», - подчеркнула парламентарий.

Со своей стороны, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил ТАСС, что квотирование «должно быть обязательно», чтобы защитить наше кинопространство от «чуждого влияния» и ценностей.

От Вуди Аллена до «Нюрнберга»: по кому ударят квоты

В киноиндустрии с опаской восприняли идею, о квотировании, в которой пока хватает «нюансов». Член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская сказала НСН, что полностью заменить иностранное кино в российских кинотеатрах невозможно. При этом она посетовала, что их мнение никто не спрашивает.

«Кинотеатры никто не спрашивает, мы не участвуем в процессе совсем. В Минкультуры сообщили, что поговорили с режиссерами, продюсерами, с прокатчиками. Но с кинотеатрами никто не говорил. Пока я думаю, что в условиях нашего продакшена нереально полностью заменить иностранное кино. Все зависит от того, какое будет квотирование. Возможно, оно будет адекватное, будем ждать результатов. (…) Если посмотрим на официальный прокат, российское кино зарабатывает больше, чем зарубежное. Но есть много нюансов, как это все будет реализовано», - отметила Хажинская.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков отметил, что идея о квотах требует доработки, поскольку многие «фестивальные» зарубежные фильмы зарабатывают не больше тех самых 5 миллионов.

«История с квотированием иностранного кино началась еще год назад — тогда была предложена модель о взимании 5 млн руб. за вход на российский рынок и 10% с оборота иностранного кинопоказа постфактум. (…) В этом году мы еще не видели никаких секретных протоколов и компромиссов, о которых было сказано вчера на совещании. В налогообложении есть несколько противоречий. Например, как будет платить эти 5 млн фестивальное, "умное кино", которое иногда тоже, наверное, стоит посмотреть, а его сборы составляют всего 5-10 млн руб.», - сказал Воронков «Коммерсанту».

При этом он задался вопросом, почему 10-процентным «квазиналогом» а пытаются обложить только кинотеатры, но не стриминги или телевидение.

Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров уже нарисовал драматичную картину будущего.

«Введение квотирования приведет к тому, что исчезнет все авторское кино, все умное кино. Оно уйдет в интернет, к пиратам. И наступит крах российской киноиндустрии, потому что люди перестанут вообще ходить в кинотеатры», - сказал Шнейдеров РИАМО.

По его мнению, в случае введения пятимиллионных выплат, с российского рынка будет вытеснено кино независимых режиссеров, таких как Вуди Аллен или Джим Джармуш.

По итогам 2025 года в десятку самых кассовых фильмов в российском прокате вошло две зарубежных картины. Блокбастер «Иллюзия обмана 3» заработал 1,790 млрд рублей, а ужастик Люка Бессона «Дракула» - 936 миллионов. Неплохую кассу также сделали «Балерина» (452 млн рублей) и «Материалистка» (394 млн рублей).

По итогам трех месяцев 2026 года в десятке самых успешных картин в РФ три зарубежных фильма: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини (сборы, 1,391 млрд рублей), ужастик «Возвращение в Сайлент-Хилл» (387 млн рублей), а также претендовавшая на «Оскар» спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе (381 млн рублей)

В начале марта стало известно, что министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу в главной роли. Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов сказал НСН, что видел эту картину и совершенно не удивлен, потому что там множество нестыковок с реальными событиями и не отражена роль СССР в Нюрнбергском процессе.