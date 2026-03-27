Сериал «Новороссия. Потемкин» с Колесниковым и Ковальчук вышел в Сети

27 марта на платформах "Кино1ТВ" и Premier - премьера 8-серийной исторической драмы "Новороссия. Потемкин" о государственном деятеле, полководце и человеке, изменившем карту России.

Первую серию проекта также можно будет посмотреть на сайте - 1tv.ru и в социальных сетях Первого канала. Далее - каждую пятницу на платформах "Кино1ТВ" и PREMIER будет выходить новая серия проекта.

Сериал охватывает практически всю жизнь князя Григория Потемкина - от его появления при дворе Елизаветы Петровны (1757) до трагической смерти в 1791 году. Каждая серия соответствует определенному хронологическому периоду его жизни и рассказывает о главных достижениях и подвигах великого Таврического князя: присоединении Крыма, обретении новорусских земель, основании Херсона, Севастополя, Екатеринослава и создании Черноморского флота.

В основе истории две главные линии: личная - тайное венчание с императрицей, и государственная - строительство империи на юге. Это не просто историческая хроника, а духовный путь человека, который платит за близость к трону собственной свободой, доказывая свою незаменимость делом. Потемкин предстает не только творцом екатерининских планов, но и их главным исполнителем - человеком, для которого любовь к Отечеству и любовь к женщине оказались едины.

В России светлейшего князя долгое время помнили лишь по крылатой фразе "потемкинские деревни". Сериал восстанавливает справедливость, показывая, какой ценой Крым стал частью России и какие силы - государственные и личные - были вложены в защиту национальных интересов. Для императрицы Екатерины Великой Потемкин до последнего дня оставался дорог, любим и необходим, как никто другой.

Режиссер - Ярослав Мочалов ("Знахарь", "Капкан на судью"). Авторы сценария - Ирина Зуй ("Мосгаз. Катран"), Николай Попов ("Противостояние"), Ярослав Мочалов и Дмитрий Новоселов("Зорге", "Казанова"). Оператор-постановщик - Валерий Петров ("Триггер"). Продюсеры - Константин Эрнст, Сергей Титинков, Николай Попов, Александр Сыров.

Главные роли исполнили: Иван Колесников - князь Григорий Потемкин; Анна Ковальчук - императрица Екатерина II. В сериале также заняты: Сергей Шакуров (Бурхард Миних), Виталий Коваленко (граф Панин), Злата Ильченко (Екатерина II в юности), Григорий Чабан (Алексей Орлов), Матвей Лыков (Григорий Орлов), Ксения Утехина (Оленева), Егор Бакулин (Филька, слуга Потемкина), Евгений Серзин (Иосиф), Владимир Селезнев (Безбородко), Сергей Мардарь (Вяземский), Валерий Кухарешин (Доктор), Глеб Савчук (Пугачев) и другие.

Съемки проходили в реальных дворцах Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Екатерининский дворец, особняк Кельха), а также в Выборге, Ивангороде и Каменногорске. Всего было задействовано около трехсот объектов. Ивангородская крепость на время съемок превращалась в Крым и в Очаков.

Сериал снят при поддержке Института развития Интернета.