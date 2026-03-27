Сергей Бурунов сыграет главную роль в фильме «Елки 13»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила «Ёлки 13» — новую часть новогодней франшизы. Лента выйдет в кинотеатрах России 17 декабря, а её главной звездой выступит Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»).

Будущий фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу.

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Вместе с Буруновым в «Ёлках 13» также сыграют Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Александр Шепс («Импровизация») и другие актёры. Режиссёрами выступят Жора Крыжовников («Слово пацана»), Ольга Долматовская («Ёлки 12») и Юрий Коробейников («Ёлки 12»).