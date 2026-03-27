Почему на съемочной площадке нового сериала о Гарри Поттере усилили охрану

Новый сериал по вселенной «Гарри Поттер» еще не вышел, но вокруг него уже разгораются споры. И это не самые приятные обсуждения. HBO пришлось усилить охрану на съемочной площадке. Все из-за того, что некоторые фанаты ведут себя агрессивно и даже угрожают актерам.

Глава студии Кейси Блойс рассказал, что команда изначально ожидала сложную реакцию аудитории. Франшиза слишком культовая, а любые изменения воспринимаются болезненно. Особенно если речь идет о кастинге. Поэтому актеров заранее готовили к давлению. Им объясняли, как вести себя в соцсетях и как реагировать на хейт.

Но одной теории оказалось мало. Ситуация вышла за рамки обычных интернет-споров. На площадке ввели усиленную охрану. По словам Блойса, команда решила перестраховаться и обеспечить максимальную безопасность для всех участников проекта.

Центром скандала стал Паапа Эссьеду, которого утвердили на роль Северуса Снейпа. Ранее этого персонажа играл Алан Рикман, и многие зрители до сих пор ассоциируют героя именно с ним. Новый каст вызвал волну недовольства, которая быстро переросла в откровенную агрессию.

Сам актер открыто рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться. В его соцсетях появились не только оскорбления, но и прямые угрозы. Некоторые пользователи писали, что готовы причинить ему вред в реальной жизни. Это уже не просто токсичный фандом, а ситуация, которая требует вмешательства на уровне безопасности.

История вокруг сериала показывает, насколько сильно изменилась культура фанатских сообществ. С одной стороны, это огромная поддержка и вовлеченность. С другой — отсутствие границ, когда личное недовольство превращается в травлю.

Индустрия не собирается отступать. Проект продолжается, съемки идут полным ходом, а студия делает ставку на новое прочтение знакомой истории. Теперь вопрос стоит не только о качестве сериала, но и о том, как индустрия будет справляться с критикой и агрессией аудитории в будущем.