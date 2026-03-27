Шварценеггер хочет перезагрузить свои боевики

Голливудская легенда явно не торопится на пенсию, и в данный момент у Арнольда Шварценеггера есть несколько новых проектов. Актер, видимо, хорошо понимает, что развлечь молодежь у него вряд ли получится, но для своих фанатов со стажем у него могут появиться интересные предложения.

На днях стало известно о планах Шварценеггера вернуться к ролям, которые в свое время обеспечили ему глобальную славу. В данный момент наиболее внятные перспективы есть у фильма о Конане Варваре. Оригинальная картина «Конан Варвар» вышла на экраны в 1982 году и после премьеры о Шварценеггере стали говорить как о главной звезде боевиков. На волне перестройки в СССР фильм стал хитом в видеосалонах, обеспечив актеру огромную популярность среди советских любителей западного кино.

Новую версию «Конана Варвара» будет снимать Кристофер Маккуорри, который работал над четырьмя фильмами из франшизы «Миссия невыполнима», а еще, как сценарист, воскресил легендарный «Топ Ган». Для нового «Конана Варвара» Маккуорри тоже пишет сценарий и уже сообщаются подробности сюжета. Герой Шварценеггера теряет власть над королевством, которым правил сорок лет, однако не собирается сдаваться и намерен разгромить тех, кто его свергнул.

Весьма интригует еще и то, что Шварценеггер в свои семьдесят восемь лет не хочет расставаться с боевиками. В новом фильме о Конане Варваре предусмотрены масштабные сражения, в которых главному герою предстоит принять участие.

Кроме «Конана Варвара» актер проявляет большой интерес к продолжению серии фильмов под названием «Хищник» (первый фильм вышел в 1987 году) и съемкам второй части знаменитого боевика «Коммандос» (1985). Немалый ажиотаж вокруг фильмов франшизы «Неудержимые» наглядно показал, что и сама эстетика голливудского боевика восьмидесятых, и звезды жанра по-прежнему пользуются спросом.

Новые голливудские нравы и старые экшен-фильмы живут, как будто, на разных планетах, однако и публику и критиков всегда интересовали проекты сделанные против правил. Пока непонятно, что получится из идеи реанимировать американскую классику жанра. Но сам факт интереса но стороны студий к таким фильмам, возможно, намекает на новый приступ ностальгии в Голливуде.