Сергей Жуков рассказал о втором фильме про группу «Руки вверх!»

Сергей Жуков рассказал, каким будет второй фильм про группу «Руки вверх!»
На съемках нового выпуска программы "Достояние республики" Сергей Жуков ответил на вопрос обозревателя "РГ", каким будет второй художественный фильм про группу "Руки вверх!"
Сама программа была посвящена Сергею Жукову и его творчеству. Пришло много друзей и поклонников, а хиты певца перепели Полина Гагарина, Игорь Николаев, Севиль и другие. Зрители узнали, что у артиста Влада Прохорова, который в первом фильме "Руки вверх!" сыграл Жукова в молодости, после выхода картины стремительно пополнился график предложений и теперь он востребован. Более того - он ... запел! На профессиональном уровне скоро появятся альбомы-концерты.
Влад снимается и во втором фильме "Руки вверх!". В нем также играют дети Сергея Жукова, к тому же состоится дебют на киноэкране самого младшего сына. Что касается сюжета - в нем музыканты предстанут не успешными героями, но обычными людьми, способными совершать ошибки, людьми, в жизни которых происходят взлеты и падения. Об этом Жуков рассказал, отвечая на вопрос, как ему работается вместе с семьей.
Программа "Достояние республики" с Сергеем Жуковым скоро появится в эфире Первого канала.