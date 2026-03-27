Приключенческий мультфильм «Остров забвения» получил трейлер

В Сети опубликован красочный трейлер приключенческого анимационного фильма "Остров забвения" (Forgotten Island).

По сюжету две лучшие подруги Джо и Раисса через таинственный портал попадают на опасный остров Накали, населенный невиданными существами, и сталкиваются с большой проблемой - постепенно из их памяти исчезают все воспоминания.

Режиссеры и сценаристы - Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо ("Кот в сапогах 2: Последнее желание"), ранее назвавшие свою работу размышлением о дружбе и потери с элементами фэнтези, комедии и драмы.

Роли озвучили певица H.E.R., Лиза Соберано, Дэйв Франко, Дженни Слейт, Мэнни Хасинто, Лиа Салонга и другие.

Премьера назначена на 25 сентября 2026 года.