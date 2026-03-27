«Современные дети не поймут»: Для кого снимают новый фильм про Хоттабыча

Кинокритики Александр Шпагин и Давид Шнейдеров объяснили НСН, почему ранние фильмы о Хоттабыче вряд ли впечатлят современного зрителя.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН заявил, что среди советских сказок заинтересовать современного зрителя могли бы только фильмы «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино» Леонида Нечаева. По его словам, фильм «Старик Хоттабыч» 1956 года требует погружения в исторический контекст. При этом кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН назвал регулярное появление ремейков сказок печальной тенденцией.

В России представили трейлер «Хоттабыча» ― киносказки с Федором Бондарчуком в роли древнего джина. В кинотеатрах картина Никиты Власова («Мажор в Сочи», «Комбинация») выйдет 1 января 2027 года. На фоне таких новостей в соцсетях вспомнили о советской сказке «Старик Хоттабыч», в которой школьник Волька вместе с джином отправляется в Индию на ковре-самолете. Кроме того в 2006 году представили картину «}{отт@бь)ч» с Владимиром Толоконниковым в главной роли. Шпагин отметил, что эти фильмы вряд ли впечатлят современного зрителя.

«"Старик Хоттабыч" - хорошая картина для своих лет. Там впервые появляется некий демиург, который перевоплощает советскую реальность. Однако выясняется, что место ему только в цирке быть фокусником, реальность его принять не может. Картина очень остроумная, яркая, смешная, но современные зрители ничего не поймут. Там все строится на знании советской реальности, нужно входить в этот контекст. Если бы все происходило в каком-то условном мире, еще куда ни шло. На мой взгляд, единственное, что сейчас может заинтересовать современную аудиторию, но только маленькую, продвинутую, - работы Леонида Нечаева. Его фильмы "Про Красную Шапочку" и "Приключения Буратино" работают и сегодня, завораживают неоднозначностью, актерской игрой, тонкостью. В мое время эти картины нравились немногим детям, это такой своеобразный детский арт-хаус. Но они, конечно, держат, там прекрасная музыка, что завораживает. Если вспоминать фильм "}{отт@бь)ч" с Владимиром Толоконниковым, то он, на мой взгляд, был скучным», - сказал он.

По словам собеседника НСН, восточный колорит истории Хоттабыча вряд ли станет притягательной фишкой для современной аудитории.

«Судить сложно, прецедентов обращения к этой теме не было, но, на мой взгляд, она сегодня работает не так, как после войны какое-то "Путешествие Синдбада". Тогда все видели алмазы в каменных пещерах и удивлялись. На этой волне был сделан "Садко" Александра Птушко, фильм стал одним из лидеров советского проката 1953 года. Вот это я понимаю – интерес к востоку. А сейчас восток и восток, не думаю, что это может быть отдельной фишкой нового фильма», - объяснил он.

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН отметил, что появление очередного ремейка скорее огорчает.

«Это довольно печальная тенденция – бесконечная экранизация сказок, эксплуатация материала. На мой взгляд, это говорит о тотальной цензуре. Режиссеры боятся снимать что-либо, дабы не попасть под ограничения. Также это определенный сценарный кризис, кризис идей. Но во многом он вызван игрой с прокатными удостоверениями. Вернулись во времена СССР, когда безопаснее было снимать экранизации и сказки. Во времена выхода фильма "Старик Хоттабыч". Сейчас у нас интересы переместились в Китай по определенным политическим причинам. Во времена сказки "Старик Хоттабыч" был лозунг "Хинди руси бхай бхай" - ("Индийцы и русские – братья" - прим. НСН). Сказка тоже была достаточно политизирована. Посмотрим, что выйдет из нового "Хоттабыча", но я в печальном настроении», - подчеркнул он.

При этом Шнейдеров также отметил, что фильм «}{отт@бь)ч» 2006 года – замечательное кино, но лишь для своего времени. Современному зрителю, по его мнению, было бы сложно смотреть картину с Владимиром Толоконниковым. Дело не только в технологиях, но также в смыслах и идеях.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что новая сказка «Хоттабыч» будет большим семейным кинопроектом, который будет претендовать на миллиардные сборы, несмотря на соседство в прокате со второй частью «Волшебника Изумрудного города».