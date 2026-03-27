Названа дата премьеры детектива «Зов русалки» с Андреем Фроловым

Телеканал ТВ-3 объявил дату премьеры восьмисерийного мистического детектива "Зов русалки". Сериал, сочетающий криминальную драму со славянской мифологией, стартует в эфире 30 марта.

Главную роль - следователя, столкнувшегося с древними легендами, - исполнил Андрей Фролов ("Страх над Невой", "Свои", "Иван Денисович").

Действие разворачивается в небольшом прибрежном городе, где одно за другим происходят таинственные убийства. Преступник не попадает в поле зрения камер, а на телах жертв находят чешую неизвестного происхождения. Местные жители уверены: в городе проснулась русалка из старинной легенды.

На помощь следствию направляют московского специалиста по серийным убийцам Юрия Бахтина (Фролов). Герой вынужден погрузиться в мрачную атмосферу родного города, с которым у него связаны личные трагедии.

Режиссерами выступили Мурад Алиев ("Лиса", "Террикон") и Галина Уразова ("Капкан"). В ролях также заняты Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук, Ирина Темичева, Василий Мищенко и другие.

Как подчеркнул генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов, "Зов русалки" продолжает линию мистических детективов канала, удачно сочетающих логику расследования с народными легендами.