100 лучших фильмов всех времен

«Лента.ру» публикует список ста лучших фильмов всех времен, которые должен увидеть каждый. В этот топ-100 попали культовые отечественные и зарубежные картины разных эпох и жанров.

«Унесенные ветром»

Год выхода: 1939

Страна: США

Оригинальное название: Gone with the Wind

Жанр: историческая драма, мелодрама

Режиссер: Виктор Флеминг

Длительность: 3 часа 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.2

В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия де Хэвилленд

Трогательная военная мелодрама о молодой американке, которая вынуждена резко повзрослеть на фоне гражданской войны. 1861 год, штат Джорджия. Юная дочь плантатора Скарлетт О’Хара (Вивьен Ли) увлечена любовными интригами и мечтами о счастливом будущем. Когда страну охватывает противостояние Юга и Севера, девушке приходится взять на себя ответственность за будущее семьи.

«Касабланка»

Год выхода: 1942

Страна: США

Оригинальное название: Casablanca

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Майкл Кертиц

Длительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 8.5

В ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс

Романтическая киноклассика и одна из самых красивых историй любви. Начало Второй мировой войны. Ильза Лунд (Ингрид Бергман) приезжает в марокканскую Касабланку. Здесь живет ее бывший возлюбленный, циничный владелец игорного клуба Рик Блейн (Хамфри Богарт). У Рика есть специальные проездные документы, которые позволяют обладателю беспрепятственно перемещаться по неоккупированным немцами территориям. Эти документы очень нужны мужу Ильзы — борцу антифашистского сопротивления Виктору (Пол Хенрейд).

«Эта замечательная жизнь»

Год выхода: 1946

Страна: США

Оригинальное название: It's a Wonderful Life

Жанр: фэнтези, мелодрама, драма, для всей семьи

Режиссер: Фрэнк Капра

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.6

В ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл

Духоподъемная фэнтезийная история о человеке, который всегда делал все ради других. Живущий в небольшом американском городке Джордж Бейли (Джеймс Стюарт) понимает, что очень устал от жизни: накопились проблемы и долги. В канун Рождества отчаявшийся мужчина собирается совершить непоправимое, но внезапно встречается с собственным ангелом-хранителем. Ангел показывает Джорджу, какой ужасной была бы земная жизнь без него.

«Семь самураев»

Год выхода: 1954

Страна: Япония

Оригинальное название: Shichinin no samurai

Жанр: драма, боевик

Режиссер: Акира Куросава

Длительность: 3 часа 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.6

В ролях: Тосиро Мифунэ, Такаси Симура, Кэйко Цусима, Юкико Симадзаки

Боевик Акиры Куросавы, ставший классикой мирового кинематографа. XVI век, охваченная гражданской войной Япония страдает от разгула преступности. Чтобы спасти свою деревню от мародеров, крестьяне нанимают семерых благородных самураев.

«12 разгневанных мужчин»

Год выхода: 1957

Страна: США

Оригинальное название: 12 Angry Men

Жанр: детектив, криминальная драма

Режиссер: Сидни Люмет

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 9.0

В ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб, Джозеф Суини

Культовая судебная драма. Душный кабинет, непрерывный диалог и двенадцать человек, от решения которых зависит судьба простого подростка из трущоб. Парню, который обвиняется в убийстве родного отца, грозит казнь на электрическом стуле. Судьба подсудимого в руках присяжных. Чтобы приговор вступил в силу, все двенадцать мужчин должны согласиться с решением прокурора. Внезапно присяжный № 8 (Генри Фонда) голосует против и начинает убеждать остальных в невиновности юноши.

«Седьмая печать»

Год выхода: 1957

Страна: Швеция

Оригинальное название: Det sjunde inseglet

Жанр: фэнтези, драма

Режиссер: Ингмар Бергман

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.1

В ролях: Гуннар Бьернстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Макс фон Сюдов

Глубокий разговор о смысле жизни, месте человека в мире и Боге. Швеция XIV века охвачена чумой. Уставший рыцарь Антониус (Макс фон Сюдов) и его верный оруженосец (Гуннар Бьернстранд) возвращаются на родину после десяти лет крестовых походов. Рыцарю, который разуверился в существовании высших сил, является сама Смерть (Бенгт Экерот). Дальнейшая судьба Антониуса зависит от партии в шахматы.

«В джазе только девушки»

Год выхода: 1959

Страна: США

Оригинальное название: Some Like It Hot

Жанр: криминальная комедия, музыкальная мелодрама

Режиссер: Билли Уайлдер

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.2

В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон, Джордж Рафт

Смелая комедия, которая с юмором разрушает гендерные предрассудки. Музыканты Джо и Джерри (Тони Кертис и Джек Леммон) становятся невольными свидетелями мафиозных разборок. Чтобы скрыться от бандитов, которые теперь ведут на них охоту, мужчины сбегают в другой штат, переодеваются в женские платья и начинают играть роли подруг-музыканток.

«Психо»

Год выхода: 1960

Страна: США

Оригинальное название: Psycho

Жанр: детективный триллер, ужасы

Режиссер: Альфред Хичкок

Длительность: 1 час 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.5

В ролях: Энтони Перкинс, Вера Майлз, Джон Гэвин, Джанет Ли

Черно-белый психологический ужастик Альфреда Хичкока. Красавица Мэрион Крэйн (Джанет Ли) устала от того, что любимый Сэм не уделяет ей должного внимания из-за прроблем с долгами. Девушка крадет крупную сумму денег у своего босса и спешно покидает город, чтобы начать новую безбедную жизнь. Бегство приводит Мэрион в придорожный мотель. Заведением руководит страдающий от материнского гиперконтроля Норман Бейтс (Энтони Перкинс).

«Сладкая жизнь»

Год выхода: 1960

Страна: Италия, Франция

Оригинальное название: La dolce vita

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Федерико Феллини

Длительность: 2 часа 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.0

В ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, Анук Эме, Ивонн Фюрно

Классика кинематографа от легендарного Федерико Феллини. Молодой журналист Марчелло Рубини (Марчелло Мастроянни) наслаждается богемной жизнью в Риме 1950-х. Он общается с богачами, аристократами и меняет возлюбленных одну за другой. И все же тонущий в блеске окружающего мира Марчелло не может понять, зачем он живет.

«Банда аутсайдеров»

Год выхода: 1964

Страна: Франция

Оригинальное название: Bande à part

Жанр: криминальная комедия, драма

Режиссер: Жан-Люк Годар

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.6

В ролях: Анна Карина, Даниэль Жирар, Луиса Кольпейн, Чантал Дарже

Криминальная комедия Жана-Люка Годара, ставшая классикой французской «новой волны». Артур (Клод Брассер) и Франц (Сами Фре) просто обожают фильмы о гангстерах. После встречи с обаятельной Одри (Анна Карина) парни решаются на дерзкое ограбление дома ее тети. Троица новоиспеченных бандитов готовится к первому делу и даже не подозревает, куда их заведет эта авантюра.

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

Год выхода: 1964

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

Жанр: фантастика, комедийный триллер

Режиссер: Стэнли Кубрик

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

В ролях: Питер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлинг Хейден, Кинен Уинн

Саркастичное антимилитаристское высказывание и один из лучших фильмов о холодной войне. Чтобы защитить США от советской угрозы, генерал Джек Д. Риппер (Стерлинг Хейден) самовольно решает нанести превентивный ядерный удар по СССР. Пока американские бомбардировщики летят в сторону Советского Союза, президент США (Питер Селлерс) и его советники пытаются экстренно исправить ситуацию.

«Самурай»

Год выхода: 1967

Страна: Франция, Италия

Оригинальное название: Le samouraï

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Жан-Пьер Мельвиль

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0

В ролях: Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон, Кати Розье

Нуарный триллер с Аленом Делоном. Во время очередного задания профессиональный киллер Жеф Костелло (Ален Делон) сталкивается с юной пианисткой. Девушка, которая видела лицо наемника, не выдает его полиции. Когда заказчики понимают, что Жеф скомпрометировал себя, его решают убрать.

«2001 год: Космическая одиссея»

Год выхода: 1968

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: 2001: A Space Odyssey

Жанр: научная фантастика, приключения

Режиссер: Стэнли Кубрик

Длительность: 2 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.3

В ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр, Дэниэл Риктер

Футуристичный шедевр Стэнли Кубрика. Экипаж космолета «Дискавери» пытается раскрыть природу возникновения загадочных черных монолитов. Эти инопланетные сопровождают землян на протяжении всей истории. Во главе миссии — астронавты Дейв Боумен (Кир Дулли), Фрэнк Пул (Гари Локвуд) и разумный бортовой компьютер HAL 9000.

«Крестный отец»

Год выхода: 1972

Страна: США

Оригинальное название: The Godfather

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Длительность: 2 часа 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 9.2

В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл

Криминальная сага Фрэнсиса Форда Копполы. История сицилийского мафиозного клана Корлеоне, которая разворачивается в Нью-Йорке середины XX века. Глава семьи Дон Вито (Марлон Брандо) привык вести свой бизнес по-старому, хотя стремительно меняющийся мир и задает новые правила игры. Дочь Дона Корлеоне (Талия Шайр) выходит замуж, а вернувшийся с войны сын (Аль Пачино) не горит желанием продолжить семейное дело.

«Солярис»

Год выхода: 1972

Страна: СССР

Жанр: научная фантастика, детективная драма

Режиссер: Андрей Тарковский

Длительность: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий

Тягучий философский сай-фай Андрея Тарковского. В далеком будущем человечество осваивает самые отдаленные уголки космоса. Психолог Крис Кельвин (Донатас Банионис) прибывает на полузаброшенную орбитальную станцию возле планеты Солярис. Покрытый разумным океаном Солярис сводит с ума землян-исследователей. Воздействию планеты подвергается и скептик Крис: на станции он встречается с духом своей покойной любимой.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Год выхода: 1975

Страна: США

Оригинальное название: One Flew Over the Cuckoo's Nest

Жанр: драма

Режиссер: Милош Форман

Длительность: 2 часа 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.6

В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф

Экранизация одноименного бестселлера Кена Кизи. Второй фильм в истории, получивший оскаровские статуэтки во всех пяти ключевых номинациях. Преступника Рэндла Патрика Макмерфи (Джек Николсон) отправляют в психиатрическую клинику на медицинское освидетельствование. Свободолюбивый Макмерфи решает взбунтоваться против строгой медсестры Рэтчед (Луиза Флетчер), которая руководит лечебницей.

«Челюсти»

Год выхода: 1975

Страна: США

Оригинальное название: Jaws

Жанр: триллер, ужасы

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 8.1

В ролях: Рой Шайдер, Ричард Дрейфусс, Роберт Шоу, Лоррэйн Гари

Жуткий триллер о подводных монстрах с легендарным саундтреком. У берегов американского острова-курорта Эмити появляется огромная белая акула-людоед. После того как акула разрывает тело одной из отдыхающих, полицейский Мартин Броуди (Рой Шайдер) предлагает в экстренном порядке закрыть пляж. Мэр Эмити боится снижения турпотока, а жертв становится все больше. В итоге на поимку монстра отправляются Броуди, эксперт по ловле акул Куинт (Роберт Шоу) и океанограф Хупер (Ричард Дрейфусс).

«Таксист»

Год выхода: 1976

Страна: США

Оригинальное название: Taxi Driver

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.2

В ролях: Роберт Де Ниро, Сибилл Шепард, Джоди Фостер, Харви Кейтель

Эталонный неонуар от Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в роли теряющего рассудок водителя такси. Военный Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро) возвращается из Вьетнама в Нью-Йорк. В насквозь прогнившем городе отставного морпеха мучает бессонница и одиночество. Он устраивается на работу в такси и начинает бесконечно колесить по ночным улицам. Ужасы, которые происходят за стеклами его машины, наталкивают Трэвиса на жуткие мысли.

«Энни Холл»

Год выхода: 1977

Страна: США

Оригинальное название: Annie Hall

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

Длительность: 1 час 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс, Кэрол Кейн

Единственная работа Вуди Аллена, получившая оскаровскую статуэтку как «Лучший фильм». Главного героя картины — нью-йоркского стендапера, который верит в антисемитские заговоры, — сыграл сам режиссер. Комик-еврей Элви Сингер (Вуди Аллен) с присущей ему иронией копается в своей личной жизни и вспоминает красавицу-певицу Энни Холл (Дайан Китон), в которую был влюблен.

«Апокалипсис сегодня»

Год выхода: 1979

Страна: США

Оригинальное название: Apocalypse Now

Жанр: военная драма, боевик

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Длительность: 3 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.4

В ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест

Идет война во Вьетнаме. Спецназовец Уиллард (Мартин Шин) выполняет опасную миссию в джунглях Камбоджи. Его цель — полковник Курц (Марлон Брандо), который лишился рассудка, самовольно покинул службу и создал некое подобие секты из местных жителей. Уиллард пытается выполнить задание и не сойти с ума от увиденных ужасов.

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

Год выхода: 1980

Страна: США

Оригинальное название: Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Жанр: научная фантастика, фэнтези, приключенческий боевик

Режиссер: Ирвин Кершнер

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.7

В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Билли Ди Уильямс

Пятая часть легендарной сай-файной саги Джорджа Лукаса. Гражданская война между тоталитарной Империей и бесстрашными повстанцами набирает обороты. Пока принцесса Лея (Кэрри Фишер), Хан Соло (Харрисон Форд), Чубакка (Питер Мейхью) и дроид C-3PO (Энтони Дэниелс) скрываются от армии Дарта Вейдера (Дэвид Праус), Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) осваивает Силу под управлением Мастера Йоды.

«Москва слезам не верит»

Год выхода: 1980

Страна: СССР

Жанр: мелодрама, драма, комедия

Режиссер: Владимир Меньшов

Длительность: 2 часа 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.0

В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Раиса Рязанова

Оскароносная советская мелодрама Владимира Меньшова. Три молодые подруги покоряют Москву 1950-х и верят, что столица подарит каждой из них настоящее счастье. Проходят годы, и судьба разводит героинь по разных дорогам. Двадцать лет спустя мать-одиночка Катя (Вера Алентова) руководит крупным предприятием и мечтает о настоящей любви.

«Сияние»

Год выхода: 1980

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: The Shining

Жанр: детективный триллер, драма, ужасы

Режиссер: Стэнли Кубрик

Длительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.4

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд, Скэтмэн Крозерс

Психологический хоррор Стэнли Кубрика, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Писатель Джек Торранс (Джек Николсон) устраивается смотрителем отеля, отрезанного от остального мира на время зимы. Пока здесь живет только он, его жена и маленький сын, Джек может уединиться и поработать над своей новой книгой. Постепенно нахождение в пустующем отеле превращается в настоящий кошмар.

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Год выхода: 1981

Страна: США

Оригинальное название: Raiders of the Lost Ark

Жанр: приключенческий боевик, комедия

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.4

В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Рональд Лейси

Первая часть хитовой франшизы о бесстрашном искателе приключений Индиане Джонсе. Эксперта в археологии и оккультных науках играет Харрисон Форд. По зданию американских властей доктор Джонс (Харрисон Форд) отправляется на поиски древней реликвии, именуемой Ковчегом Завета. Его главными соперниками становятся секретные агенты, работающие на нацистскую Германию.

«Бегущий по лезвию»

Год выхода: 1982

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Blade Runner

Жанр: научная фантастика, боевик, детективная драма

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.10

В ролях: Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр, Эдвард Джеймс Олмос

Футуристичный детектив Ридли Скотта. Альтернативное будущее, 2019 год. Детектив Рик Декард (Харрисон Форд) возвращается на службу, чтобы заняться поимкой репликантов-бунтовщиков. Эти человекоподобные андроиды сбежали на Землю и пытаются связаться с разработчиком киберинтеллекта. Декард должен вычислить и уничтожить беглецов, не спутав их с обычными людьми.

«Иди и смотри»

Год выхода: 1985

Страна: СССР

Жанр: историческая военная драма

Режиссер: Элем Климов

Длительность: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.3

В ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас

Одна из самых страшных военных драм в истории. 1943 год, оккупированные белорусские земли. Несмотря на протест матери, шестнадцатилетний Флера (Алексей Кравченко) вооружается найденной винтовкой и уходит к партизанам. Ужасы, которые он увидит за следующие два дня, навсегда изменят его.

«Назад в будущее»

Год выхода: 1985

Страна: США

Оригинальное название: Back to the Future

Жанр: научная фантастика, приключенческая комедия

Режиссер: Роберт Земекис

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.5

В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Криспин Гловер

Первая часть хитовой сай-файной трилогии о путешествиях Дока и Марти. Семнадцатилетний Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) живет в 1985 году. Он помогает сумасшедшему гениальному доктору Эммету Брауну (Кристофер Ллойд) тестировать его новейшее изобретение. В итоге автомобиль DeLorean DMC-12, переделанный в машину времени, переносит друзей на тридцать лет назад. В 1955-м Марти встречает своих молодых родителей.

«Кин-дза-дза!»

Год выхода: 1986

Страна: СССР

Жанр: научная фантастика, комедия, драма

Режиссер: Георгий Данелия

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.8

В ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе

Смелая политическая сатира в футуристичном антураже. Прораб и студент переносятся на далекую планету-антиутопию Плюк. Населенный надменными чатланами и бесправными пацаками Плюк страдает от нехватки воды, прогресса и справедливости. Шокированные земляне пытаются отыскать дорогу домой.

«Крепкий орешек»

Год выхода: 1988

Страна: США

Оригинальное название: Die Hard

Жанр: боевик, криминальный триллер

Режиссер: Джон Мактирнан

Длительность: 2 часа 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.2

В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон

Хитовый боевик с Брюсом Уиллисом в роли непобедимого копа. Накануне Рождества полицейский Джон Макклейн (Брюс Уиллис) прилетает к своей жене Холли (Бонни Беделиа). Небоскреб, в котором работает супруга, захватывают террористы — Холли и еще двадцать невинных людей становятся заложниками банды. Теперь Джон готов на все, чтобы спасти любимую.

«Общество мертвых поэтов»

Год выхода: 1989

Страна: США

Оригинальное название: Dead Poets Society

Жанр: драма

Режиссер: Питер Уир

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.1

В ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз

Ода свободе, молодости и самовыражению. В элитном частном колледже появляется новый педагог по литературе — экстравагантный Джон Китинг (Робин Уильямс). Свободолюбивый преподаватель, плюющий на нудные правила, поражает воображение семерых студентов. Вдохновленные Китингом юноши возрождают подпольный литературный клуб «Общество мертвых поэтов».

«Привидение»

Год выхода: 1990

Страна: США

Оригинальное название: Ghost

Жанр: мелодрама, фэнтези, драма, триллер

Режиссер: Джерри Цукер

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.1

В ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдуин

Драматичная история любви. По дороге домой на Сэма (Патрик Суэйзи) и Молли (Деми Мур) нападет грабитель. Сэм жертвует собой, защищая любимую, и становится привидением. Мужчина быстро выясняет, что нападение было спланировано, а Молли до сих пор находится в опасности. Теперь Сэму нужно найти способ связаться с любимой, которая не может видеть духов, и предупредить ее. На помощь приходит харизматичная медиум Ода Мэй Браун (Вупи Голдберг).

«Ночь на Земле»

Год выхода: 1991

Страна: Великобритания, США, Франция, Германия, Япония

Оригинальное название: Night on Earth

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Джим Джармуш

Длительность: 2 часа 9 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.7

В ролях: Джина Роулендс, Вайнона Райдер, Армин Мюллер-Шталь, Джанкарло Эспозито

Пять новелл о таксистах и их пассажирах, которые происходят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Риме, Париже и Хельсинки. Одна таксистка беседует с кастинг-агентом, другой таксист подвозит слепую женщину, а водитель-развратник исповедуется своему пассажиру.

«Список Шиндлера»

Год выхода: 1993

Страна: США

Оригинальное название: Schindler's List

Жанр: историческая биографическая драма

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 3 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 9.0

В ролях: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл

Оккупированная Польша времен Второй мировой. Обеспеченный предприниматель Оскар Шиндлер (Лиам Нисон) быстро налаживает отношения с видными немецкими чиновниками. Нацистское командование не должно догадаться, что все эти полезные связи нужны Оскару только для одного — чтобы спасти польских евреев от ужасной судьбы, которая ждет их в концлагерях.

«Криминальное чтиво»

Год выхода: 1994

Страна: США

Оригинальное название: Pulp Fiction

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Квентин Тарантино

Длительность: 2 часа 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.2

В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман

Криминальная драма Квентина Тарантино, состоящая из трех ярких новелл. Главная фишка этого кино — интересная нелинейная структура, которая связывает сюжет воедино. Гангстеры Винсент Вега (Джон Траволта) и Джулс Винфилд (Сэмюэл Л. Джексон) выполняют поручения своего босса, ведут философские беседы и влипают в максимально неожиданные передряги.

«Леон»

Год выхода: 1994

Страна: Франция, США

Оригинальное название: Léon

Жанр: криминальная драма, триллер, боевик

Режиссер: Люк Бессон

Длительность: 2 часа 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.5

В ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гари Олдман, Дэнни Айелло

Хитовый боевик Люка Бессона и первая роль Натали Портман. Суровый и немногословный киллер Леон (Жан Рено) неожиданно берет под крыло юную сироту Матильду Ландо (Натали Портман). Двенадцатилетняя девочка потеряла близких из-за коррумпированных полицейских — теперь Леон обучает ее своей недетской профессии.

«Побег из Шоушенка»

Год выхода: 1994

Страна: США

Оригинальное название: The Shawshank Redemption

Жанр: драма

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Длительность: 2 часа 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.1 и 9.3

В ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон, Уильям Сэдлер

Великая экранизация Стивена Кинга. Банкира Энди Дюфрейна (Тим Роббинс) обвиняют в расправе над женой и ее любовником и отправляют в тюрьму Шоушенк на два пожизненных срока. В этом месте царит жестокое беззаконие, но открытый и смекалистый Энди умудряется наладить отношения с некоторыми заключенными и стражниками. Его близким товарищем становится контрабандист Ред (Морган Фриман), который может достать буквально все что угодно.

«Форрест Гамп»

Год выхода: 1994

Страна: США

Оригинальное название: Forrest Gump

Жанр: мелодрама, историческая драма, комедия

Режиссер: Роберт Земекис

Длительность: 2 часа 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 8.8

В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд, Гэри Синиз

Светлая история, способная довести до слез. Недалекий, но очень добрый Форрест Гамп (Том Хэнкс) рассказывает прохожим свою историю. Несмотря на насмешки окружающих, этот славный малый умудрился прожить яркую жизнь: найти друзей, стать талантливым спортсменом, героем войны и просто счастливым человеком.

«Достучаться до небес»

Год выхода: 1997

Страна: Германия

Оригинальное название: Knockin' on Heaven's Door

Жанр: драма, криминальная комедия

Режиссер: Томас Ян

Длительность: 1 час 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 7.8

В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф Лиферс, Тьерри Ван Вервеке, Мориц Бляйбтрой

Неизлечимая болезнь сводит вместе двух соседей по палате — свободолюбивого Мартина (Тиль Швайгер) и осторожного Руди (Ян Йозеф Лиферс). Распив бутылку текилы, герои выясняют, что Руди ни разу в жизни не был на море. Мартин собирается это исправить — новоиспеченные друзья угоняют полный денег автомобиль и отправляются на встречу своей последней мечте.

«Пятый элемент»

Год выхода: 1997

Страна: Франция, Великобритания

Оригинальное название: The Fifth Element

Жанр: научная фантастика, комедия, приключенческий боевик, мелодрама

Режиссер: Люк Бессон

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.6

В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман, Иэн Холм

К Земле XXIII века приближается смертоносное и непобедимое Зло. Спасти планету от разрушения способны пять Элементов. Когда камни-элементы, связанные с четырьмя стихиями, пропадают, земные ученые воссоздают Пятый Элемент — им оказывается странная девушка Лилу (Мила Йовович). Напуганная Лилу сбегает из лаборатории и сталкивается с таксистом-неудачником Корбеном (Брюс Уиллис). Теперь в руках этого странного дуэта — судьба всей Земли.

«Шоссе в никуда»

Год выхода: 1997

Страна: Франция, США

Оригинальное название: Lost Highway

Жанр: детективный триллер

Режиссер: Дэвид Линч

Длительность: 2 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.6

В ролях: Билл Пуллман, Патриша Аркетт, Бальтазар Гетти, Роберт Лоджа

Сюрреалистичный детективный триллер Дэвида Линча, который медленно сводит с ума и не дает однозначных ответов. Механик Пит Дейтон (Бальтазар Гетти) приходит в себя в тюремной камере и не понимает, как туда попал. На его месте должен был находиться Фред Мэдисон (Билл Пуллман) — банкир, приговоренный к высшей мере за убийство жены Рене (Патриша Аркетт). Невиновный Пит выходит на свободу, но жуткие необъяснимые ощущения не покидают его.

«Большой Лебовски»

Год выхода: 1998

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: The Big Lebowski

Жанр: криминальная комедия

Режиссеры: Джоэл Коэн и Итан Коэн

Длительность: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

В ролях: Джефф Бриджес, Джон Гудман, Джулианна Мур, Стив Бушеми

Лос-Анджелес, 1991 год. Безработный Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес) проводит свободное время за игрой в боулинг и выпивкой. Однажды бандиты путают его с однофамильцем — пожилым миллионером Большим Лебовски (Дэвид Хаддлстон). Беззаботный парень становится невольным участником серьезных криминальных разборок.

«Карты, деньги, два ствола»

Год выхода: 1998

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Жанр: криминальная комедия, боевик

Режиссер: Гай Ричи

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.1

В ролях: Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэйтем

Полнометражный дебют Гая Ричи — с фирменным черным юмором и безумным уровнем экшена. Четверо друзей проигрывают крупную сумму денег преступнику Гарри Топору (П.Х. Мориарти). Чтобы вернуть долг, Эдди (Ник Моран), Том (Джейсон Флеминг), Мыло (Декстер Флетчер) и Бекон (Джейсон Стэйтем) решаются на еще более безумную авантюру.

«Черная кошка, белый кот»

Год выхода: 1998

Страна: Франция, Германия, Югославия, Австрия, Греция

Оригинальное название: Crna mačka, beli mačor

Жанр: криминальная комедия, мелодрама

Режиссер: Эмир Кустурица

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.0

В ролях: Байрам Севердзан, Срджан Тодорович, Бранка Катич, Флориян Айдини

Жизнеутвердающая криминальная комедия, пропитанная балканским колоритом. Чтобы провернуть очередное дело, аферист Матко Дестанову (Байрам Северджан) занимает деньги у крупного цыганского барона и по совместительству давнего друга своего родного деда. Афера срывается, и Матко оказывается должен серьезным людям.

«Шоу Трумана»

Год выхода: 1998

Страна: США

Оригинальное название: The Truman Show

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Питер Уир

Длительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.2

В ролях: Джим Керри, Лора Линни, Ноа Эммерих, Наташа Макэлхоун

Психологическое драмеди с Джимом Керри. Труман Бербанк (Джим Керри) — самый обычный парень. Он живет в ничем не примечательном городке Сихэвен и работает на скучной работе в страховой фирме. Труман не догадывается, что окружающий мир — это декорации для реалити-шоу, а за его жизнью каждый день наблюдают миллионы зрителей.

«Бойцовский клуб»

Год выхода: 1999

Страна: США, Германия

Оригинальное название: Fight Club

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Дэвид Финчер

Длительность: 2 часа 19 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.8

В ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф

Стильный психологический триллер и одна из самых ярких финальных сцен в истории кинематографа. Главный герой (Эдвард Нортон) — уставший от обывательской жизни мужчина. Он работает в страховой компании, вместо хобби выбирает ненужные предметы быта и мучается бессонницей. Все меняет знакомство с Тайлером Дерденом (Брэд Питт), дерзким бунтарем-анархистом, который живет по своим правилам. Дружба с Дерденом приводит к созданию «Бойцовского клуба» — подпольной организации, в которой каждый может дать выход своим настоящим эмоциям.

«Зеленая миля»

Год выхода: 1999

Страна: США

Оригинальное название: The Green Mile

Жанр: драма, фэнтези

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Длительность: 3 часа 9 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.1 и 8.6

В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант, Майкл Кларк Дункан

Душераздирающая драма о жизни тюремщика, который наблюдает за преступниками-смертниками. Надзиратель Пол Эджкомб (Том Хэнкс) знакомится с очередным заключенным, приговоренным к смертной казни. Добродушный здоровяк Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан), который обладает сверхъестественным даром, производит на Пола неизгладимое впечатление.

«Гладиатор»

Год выхода: 2000

Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко

Оригинальное название: Gladiator

Жанр: историческая драма, боевик

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 2 часа 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.5

В ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид

Грандиозный исторический боевик о судьбе благородного воина. Римский генерал Максимус (Рассел Кроу) пользуется уважением подчиненных и доверием императора. Все меняется, когда жестокий Коммод (Хоакин Феникс) убивает отца-императора и захватывает власть. Максимус отказывается служить узурпатору, теряет семью и становится рабом. Единственный способ добраться до предателя Коммода — выйти на гладиаторскую арену.

«Пункт назначения»

Год выхода: 2000

Страна: США

Оригинальное название: Final Destination

Жанр: ужасы, детективный триллер, фантастика

Режиссер: Джеймс Вон

Длительность: 1 часа 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 6.7

В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит, Кристен Клоук

Первая часть культовой хоррор-франшизы, в которой Смерть пытается добраться до тех, кто ее обманул. Слэшер с изощренными сценами расправы и неожиданными орудиями убийства. Школьника Алекса (Девон Сава), его пятерых одноклассников и учителя снимают с рейса. Самолет, на котором должны были улететь герои, взрывается в воздухе, а с выжившими начинают происходить жуткие вещи.

«Реквием по мечте»

Год выхода: 2000

Страна: США

Оригинальное название: Requiem for a Dream

Жанр: драма

Режиссер: Даррен Аронофски

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

В ролях: Джаред Лето, Марлон Уайанс, Дженнифер Коннелли, Эллен Берстин

Эмоционально тяжелая история об упущенных возможностях. Страдающий наркотической зависимостью Гарри (Джаред Лето) стремится к головокружительному богатству, а его подруга Мэрион (Дженнифер Коннелли) мечтает о собственном модном магазине. У пожилой матери Гарри (Эллен Берстин) тоже есть заветное желание — женщина больше всего на свете хочет стать участницей телешоу. К сожалению, не всем мечтам суждено исполниться.

«Властелин колец: Две крепости»

Год выхода: 2002

Страна: Новая Зеландия, США

Оригинальное название: The Lord of the Rings: The Two Towers

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, драма

Режиссер: Питер Джексон

Длительность: 2 часа 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.8

В ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер

Вторая часть культовой фэнтезийной киносаги. Храбрые хоббиты Фродо (Элайджа Вуд) и Сэм (Шон Эстин) продолжают свой путь к Роковой Горе — единственному месту, способному разрушить опасное Кольцо Всевластия. Внезапным союзником хоббитов становится жуткий Голлум (Энди Серкис). В это время остальные члены Братства кольца готовятся к сражению с армией мага Сарумана (Кристофер Ли).

«Город бога»

Год выхода: 2002

Страна: Бразилия, Франция

Оригинальное название: Cidade de Deus

Жанр: криминальная драма

Режиссеры: Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.6

В ролях: Алешандре Родригис, Леандру Фирмину, Феллипе Хаагенсен, Дуглас Силва

История взросления в криминальных трущобах Бразилии. В «городе Бога» — самой опасной фавеле

Рио-де-Жанейро — живут три друга: Бенни (Феллипе Хаагенсен), Малыш Фишка (Леандру Фирмину) и Ракета (Алешандре Родригис). Дети с интересом наблюдают за малолетними преступниками и постепенно сами превращаются в бандитов. Фишка становится влиятельным наркодилером, а Бенни — его главным помощником. Остаться в стороне от криминальных разборок удается только Ракете.

«Пианист»

Год выхода: 2002

Страна: Франция, Польша, Германия, Великобритания

Оригинальное название: The Pianist

Жанр: историческая биографическая драма

Режиссер: Роман Полански

Длительность: 2 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.5

В ролях: Эдриан Броуди, Эмилия Фокс, Даниэль Кальтаджироне, Эд Стоппард

Историческая драма, основанная на автобиографии польского пианиста Владислава Шпильмана. Этот фильм сделал 29-летнего Эдриана Броуди самым молодым обладетелем «Оскара» за главную мужскую роль. Владек (Эдриан Броуди) живет и творит в Польше 1930-х. С приходом нацистов всех евреев сгоняют в Варшавское гетто — наступают по-настоящему темные времена.

«Трасса 60»

Год выхода: 2002

Страна: Канада, США

Оригинальное название: Interstate 60

Жанр: фэнтези, приключенческая комедия, драма

Режиссер: Боб Гейл

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.5

В ролях: Джеймс Марсден, Гари Олдман, Эми Смарт, Крис Купер

Нестандартный комедийный роуд-муви с философским посылом. Нил (Джеймс Марсден) решает наконец вырваться из под контроля отца и воплотить свои мечты в жизнь. Он отправляется в путешествие по загадочной трассе 60 — автостраде, которой нет ни на одной дорожной карте США. Попутчиком Нила становится загадочный О. В. Грант (Гари Олдман) — этот чудак явно знает куда больше, чем говорит.

«Человек-паук»

Год выхода: 2002

Страна: США

Оригинальное название: Spider-Man

Жанр: фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Сэм Рэйми

Длительность: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.4

В ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко

Супергеройская классика с Тоби Магуайром в роли дружелюбного соседа Человека-паука. После укуса радиоактивного паука одаренным школьник Питер Паркер (Тоби Магуайр) открывает в себе суперсилы. Паркер использует новообретенные способности, чтобы защищать жителей Нью-Йорка от опасностей. Юный супергерой быстро привлекает внимание настоящего суперзлодея.

«Брюс Всемогущий»

Год выхода: 2003

Страна: США

Оригинальное название: Bruce Almighty

Жанр: фэнтези, комедия, драма

Режиссер: Том Шэдьяк

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.8

В ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон, Филип Бейкер Холл

Брюс Нолан снимает позитивные смешные репортажи, которые просто обожают зрители (Джим Керри). При этом сам Брюс недоволен всем вокруг: его бесит упущенное повышение, потерянная работа и даже любимая Грейс (Дженнифер Энистон), которая чудом терпит парня-пессимиста. Когда кажется, что жизнь окончательно идет под откос, репортер получает шанс буквально изменить мир. Он встречает Бога (Морган Фриман) и соглашается на неделю взять на себя его работу.

«Догвилль»

Год выхода: 2003

Страна: Дания, Нидерланды, Финляндия, Франция, Норвегия, Италия, Швеция, Германия, Великобритания

Оригинальное название: Dogville

Жанр: детективная драма, триллер

Режиссер: Ларс фон Триер

Длительность: 2 часа 51 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.0

В ролях: Николь Кидман, Пол Беттани, Харриет Андерссон, Патриша Кларксон

Триллер Ларса фон Триера с необычным визуалом — герои здесь существуют в максимально схематичных декорациях. Спасаясь от преследования, девушка по имени Грейс (Николь Кидман) добирается до тихого горного городка Догвилль. Немногочисленные местные жители кажутся очень милыми, но постепенно их поведение меняется.

«Олдбой»

Год выхода: 2003

Страна: Южная Корея

Оригинальное название: Oldeuboi

Жанр: криминальная драма, детективный триллер

Режиссер: Пак Чхан-ук

Длительность: 2 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

В ролях: Чхве Мин-щик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бён-ок

Южнокорейский триллер, получивший Гран-при в Каннах. По пути домой бизнесмен О Дэ-cу (Чхве Мин-щик) решает выпить в честь трехлетия свой дочери. Мужчина перебирает с алкоголем, устраивает дебош и в итоге оказывается в полиции. Прямо на выходе из участка его похищают неизвестные. Следующие пятнадцать лет жизни О Дэ-cу проводит в тесной комнате без окон и мечтает о мести.

«Евротур»

Год выхода: 2004

Страна: США

Оригинальное название: EuroTrip

Жанр: комедия

Режиссер: Джефф Шаффер, Алек Берг и Дэвид Мэндел

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.6

В ролях: Скотт Мехловиц, Джейкоб Питтс, Мишель Трахтенберг, Трэвис Уэстер

Комедия, построенная на самых абсурдных стереотипах о жизни в Европе. После окончания школы молодой американец Томас (Скотт Мехловиц) планирует встретиться со своей подругой по переписке — немецкой красоткой Мики (Джессика Берс). Он собирает своих лучших друзей и отправляется в сумасшедший роуд-трип по европейским столицам.

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Год выхода: 2004

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Жанр: фэнтези, приключения, для всей семьи

Режиссер: Альфонсо Куарон

Длительность: 2 часа 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.9

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Дэвид Тьюлис

Лучшая часть поттерианы по мнению критиков. Юных волшебников Гарри (Дэниэл Рэдклифф), Рона (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон) ждет третий учебный год в магической школе Хогвартс. В стенах школы друзьям грозит очередная опасность. На Гарри открывает охоту Сириус Блэк (Гари Олдман) — жестокий сторонник Темного лорда, чудом сбежавший из самой надежной волшебной тюрьмы Азкабан.

«Ночной дозор»

Год выхода: 2004

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, ужасы

Режиссер: Тимур Бекмамбетов

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.4

В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Мария Порошина

Первый российский фэнтезийный блокбастер. Антон Городецкий (Константин Хабенский) начинает работать в Ночном Дозоре — секретной организации, которая защищает простых людей от вампиров, темных магов и прочей нечисти, населяющей Сумрак. Битва добра со злом разворачивается на улицах Москвы начала нулевых.

«Город грехов»

Год выхода: 2005

Страна: США

Оригинальное название: Sin City

Жанр: криминальный детектив, триллер, боевик

Режиссеры: Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.0

В ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио Доусон

Криминальная антология с узнаваемым визуальным стилем. На улицах кишащего бандитами Города грехов разворачиваются три истории. Престарелый коп Хартиган (Брюс Уиллис) спасает юную жертву маньяка, Марв (Микки Рурк) мстит за смерть любимой, а боевик Дуайт (Клайв Оуэн) участвует в разборках бандитов и полиции.

«Мистер и миссис Смит»

Год выхода: 2005

Страна: США

Оригинальное название: Mr. & Mrs. Smith

Жанр: криминальная комедия, боевик, триллер

Режиссер: Даг Лайман

Длительность: 2 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.5

В ролях: Брэд Питт, Анджелина Джоли, Винс Вон, Адам Броди

Романтическая комедия и шпионский боевик в одном флаконе. Бешеная химия Джоли и Питта. Джон (Брэд Питт) и Джейн Смит (Анджелина Джоли) устали от брака. То, что начиналось как страстный роман, всего за несколько лет превратилось в унылое сосуществование. Возможно, причина семейного кризиса кроется в том, что каждый из супругов скрывает от своей половинки кое-что важное. И Джон, и Джейн — секретные агенты, которые получили задание «убрать» друг друга.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Год выхода: 2005

Страна: США

Оригинальное название: Charlie and the Chocolate Factory

Жанр: фэнтези, приключения, музыкальная комедия, для всей семьи

Режиссер: Тим Бертон

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.7

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор

Фэнтезийная сказка Тима Бертона с Джонни Деппом в роли гениального и очень странного кондитера. Мальчик Чарли (Фредди Хаймор) из бедной семьи получает возможность побывать на знаменитой шоколадной фабрике Вилли Вонки (Джонни Депп). Такой же чести удостаиваются еще четверо детей: отличница, мажорка, обжора и компьютерный гений. Поговаривают, что мистер Вонка подготовил особый приз для одного из своих юных гостей.

«Отпуск по обмену»

Год выхода: 2006

Страна: США

Оригинальное название: The Holiday

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Нэнси Майерс

Длительность: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.0

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк

Культовый новогодний ромком, после просмотра которого хочется верить в любовь. Страдающая от неразделенной симпатии журналистка Айрис (Кейт Уинслет) живет в небольшом английском городке. В канун Рождества она решается на отчаянный шаг: на две недели меняется домами с успешной американкой Амандой (Кэмерон Диас). Оказавшаяся в Великобритании Аманада влюбляется в брата Айрис по имени Грэм (Джуд Лоу), а сама Айрис прилетает в Калифорнию и знакомится с обаятельным композитором Майлзом (Джек Блэк).

«Груз 200»

Год выхода: 2007

Страна: Россия

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Алексей Балабанов

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.1

В ролях: Агния Кузнецова, Алексей Полуян, Леонид Громов, Алексей Серебряков

Бескомпромиссное антивоенное и социальное высказывание Алексея Балабанова. 1984 год. Милиционер Журов (Алексей Полуян) из провинциального Ленинска расследует два преступления — похищение дочери видного партийца и жестокое убийство.

«Старикам тут не место»

Год выхода: 2007

Страна: США

Оригинальное название: No Country for Old Men

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссеры: Итан Коэн и Джоэл Коэн

Длительность: 2 часа 2 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.2

В ролях: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Келли Макдоналд

Криминальный вестерн братьев Коэн. Ветеран войны Льюэллин Мосс (Джош Бролин) присваивает себе деньги бандитов-наркодилеров. По его следам отправляется сумасшедший наемник Антон Чигур (Хавьер Бардем), а сама погоня быстро перерастает в настоящую кровавую бойню.

«Железный человек»

Год выхода: 2008

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Iron Man

Жанр: фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Джон Фавро

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

В ролях: Роберт Дауни-младший, Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Терренс Ховард

Фильм, запустивший киновселенную Marvel, и роль, которая превратила Роберта Дауни-младшего в суперзвезду. Гениальный изобретатель Тони Старк (Роберт Дауни-младший) сколотил многомиллиардное состояние на продаже оружия. После того как Старка похищают террористы, саркастичный миллиардер переосмысляет свое отношение к жизни. Он создает сверхтехнологичную летающую броню, сбегает из плена и решает разобраться с противниками в своем стиле.

«Залечь на дно в Брюгге»

Год выхода: 2008

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: In Bruges

Жанр: криминальная комедия, триллер, драма

Режиссер: Мартин Макдона

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В ролях: Брендан Глисон, Колин Фаррелл, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи

Два незадачливых ирландских киллера провалили важное задание и теперь вынуждены скрываться от правосудия в бельгийском городе Брюгге. Кен (Брендан Глисон) посвящает время изучению архитектурных красот, а его напарник Рэй (Колин Фаррелл) решает познакомиться с местными жителями. Его безобидный флирт с красавицей Хлоей (Клеманс Поэзи) быстро перерастает в настоящую заварушку.

«Темный рыцарь»

Год выхода: 2008

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: The Dark Knight

Жанр: фантастика, криминальная драма, триллер, боевик

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 2 часа 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 9.1

В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол

Нолановский взгляд на супергероику. Кристиан Бэйл возвращается к роли защитника Готэма, а Хит Леджер гениально играет Джокера. Миллиардер Брюс Уэйн продолжает защищать родной город в маске Бэтмена (Кристиан Бэйл). Он как никогда близок к тотальной победе над преступностью. Все меняется с появлением нового криминального гения, который сеет хаос и панику среди горожан.

«Аватар»

Год выхода: 2009

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Avatar

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Длительность: 2 часа 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг

Этот красочный инопланетный боевик Джеймса Кэмерона почти два десятилетия удерживает звание самого кассового фильма в истории. Морпех-инвалид Джейк Салли (Сэм Уортингтон) участвует в миссии по колонизации загадочной планеты Пандора. Здесь находятся залежи минерала, способного спасти Землю. Салли доверяют управление аватаром — так называют искусственные копии синекожих на’ви, которые населяют Пандору.

«Бесславные ублюдки»

Год выхода: 2009

Страна: Германия, США

Оригинальное название: Inglourious Basterds

Жанр: военная драма, комедийный боевик

Режиссер: Квентин Тарантино

Длительность: 2 часа 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.4

В ролях: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Мелани Лоран, Даниэль Брюль

Кровавая черная комедия от Квентина Тарантино. В разгар Второй мировой войны группа американских евреев под командованием лейтенанта Альдо Рейна (Брэд Питт) терроризирует фашистов, оккупировавших Францию. Вскоре команде, которую немцы прозвали «ублюдками», поручают миссию особой важности.

«Король говорит!»

Год выхода: 2010

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: The King's Speech

Жанр: историческая биографическая драма

Режиссер: Том Хупер

Длительность: 1 час 58 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.0

В ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс

Оскароносная драма с Колином Фертом в роли наследника британского престола. Будущий король Георг VI (Колин Ферт) сомневается в своих способностях управлять страной. Мешают проблемы с дикцией — монарх сильно заикается и не может справиться с волнением на публике. Его последней надеждой становится актер-логопед Лайонел Лог (Джеффри Раш), который использует эксцентричную авторскую методику.

«Начало»

Год выхода: 2010

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Inception

Жанр: фантастика, детективная драма, триллер, боевик

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 2 часа 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.2

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж, Том Харди

Научно-фантастический боевик Кристофера Нолана, который исследует тему осознанных сновидений. Кобб (Леонардо Ди Каприо) — необычный вор, способный извлекать нужную информацию прямо из чужих снов. Чтобы очистить свою репутацию и наконец вернуться к нормальной жизни, он берется за последнее опасное дело. Задача кажется нереальной: Коббу и его команде нужно не похитить, а, наоборот, внедрить идею.

«Остров проклятых»

Год выхода: 2010

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Shutter Island

Жанр: детективная драма, триллер

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 2 часа 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.2

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов

Давящий психологический триллер с неожиданной развязкой. Американский маршал Эдвард Тедди Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) прибывает в психбольницу на острове Шаттер. Здесь содержат опасных душевнобольных преступников, в том числе женщину, которая убила собственных детей, а потом загадочным образом исчезла из больницы. Маршал пытается отыскать беглянку и не сойти с ума от собственных воспоминаний.

«О чем говорят мужчины»

Год выхода: 2010

Страна: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Длительность: 1 час 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5

В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит

Удивительно честное и смешное роуд-муви о жизни, любви и взрослении. Лингвистический шедевр «Квартета И». Четыре давних друга отправляются в автотрип на концерт любимой рок-группы. По дороге из Москвы в Одессу они обсуждают абсолютно разные темы — от любимых женщин до современного искусства.

«1+1»

Год выхода: 2011

Страна: Франция

Оригинальное название: Intouchables

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Оливье Накаш и Эрик Толедано

Длительность: 1 час 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 8.5

В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро

Трогательная и очень смешная история необычной дружбы. Прикованный к инвалидному креслу богач Филипп (Франсуа Клюзе) ищет помощника. Эту должность внезапно занимает недавно вышедший из тюрьмы Дрисс (Омар Си). Дерзкий парень помогает больному аристократу вновь почувствовать вкус жизни.

«Драйв»

Год выхода: 2011

Страна: США

Оригинальное название: Drive

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Николас Виндинг Рефн

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.8

В ролях: Райан Гослинг, Кэри Маллиган, Брайан Крэнстон, Альберт Брукс

Водитель (Райан Гослинг) — настоящий профи. Днем он выполняет опасные каскадерские трюки на своем авто, а по ночам сотрудничает с бандитами, которым нужно срочно скрыться с места преступления. Водитель работает на своих условиях: не сотрудничает с одним клиентом дважды и никогда не берет в руки оружие. Все меняет один опасный контракт.

«Полночь в Париже»

Год выхода: 2011

Страна: США, Испания

Оригинальное название: Midnight in Paris

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Режиссер: Вуди Аллен

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6

В ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел Макадамс, Майкл Шин

Атмосферная романтическая комедия Вуди Аллена. Американский писатель и сценарист Гил Пендер (Оуэн Уилсон) прилетает в Париж, где живут родители его невесты. Каждую ночь мужчина чудесным образом переносится в прошлое. Его собеседниками становятся великие художники и писатели, и Гил мгновенно влюбляется в 1920-е.

«Голодные игры»

Год выхода: 2012

Страна: США

Оригинальное название: The Hunger Games

Жанр: фантастика, приключенческий боевик, триллер

Режиссер: Гэри Росс

Длительность: 2 часа 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.2

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон

Экранизация хитового young adult романа, положившая начало одной из главных подростковых кинофраншиз. Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из Двенадцатого дистрикта живет в антиутопическом государстве Панем. Каждый год сильные мира сего устраивают кровавые Голодные игры — шоу-соревнование, в котором жители разных дистриктов сражаются друг с другом. Китнисс добровольно соглашается принять участие в Играх, чтобы спасти маленькую сестру.

«12 лет рабства»

Год выхода: 2013

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: 12 Years a Slave

Жанр: историческая биографическая драма

Режиссер: Стив МакКуин

Длительность: 2 часа 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.1

В ролях: Чиветель Эджиофор, Майкл Фассбендер, Лупита Нионго, Сара Полсон

Эпическая драма о борьбе с дискриминацией и силе духа. После шумной пьянки музыкант Соломон Нортап (Чиветел Эджиофор) просыпается в цепях. Оказывается, что собутыльники специально напоили его, чтобы выдать спящего чернокожего мужчину за беглого раба по имени Платт. Новая жизнь Соломона-Платта начинается против его воли: музыкант становится бесправным рабом, который вынужден трудиться на одной из плантаций в Новом Орлеане.

«Волк с Уолл-стрит»

Год выхода: 2013

Страна: США

Оригинальное название: The Wolf of Wall Street

Жанр: биографическая драма, криминальная комедия

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 3 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл, Марго Робби, Кайл Чендлер

Одна из самых ярких ролей Леонардо Ди Каприо. В конце восьмидесятых молодой амбициозный брокер Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) начинает свой путь в мире больших денег. Вместе с быстрым успехом приходят шумные вечеринки, наркотики и проститутки. Через какое-то время бизнес Белфорта привлекает внимание ФБР.

«Одержимость»

Год выхода: 2013

Страна: США

Оригинальное название: Whiplash

Жанр: музыкальная драма

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Длительность: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.5

В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс, Пол Райзер, Мелисса Бенойст

Тяжелая история о преодолении и выходе за границы возможного. Талантливый девятнадцатилетний барабанщик Эндрю Ниман (Майлз Теллер) мечтает о карьере великого музыканта. Исполнить эту мечту способен только один человек — гениальный дирижер Теренс Флэтчер (Дж. К. Симмонс). Эндрю получает шанс проявить себя в джазовом оркестре Флэтчера, но безжалостный маэстро быстро превращает жизнь подопечного в настоящую пытку.

«Kingsman: Секретная служба»

Год выхода: 2014

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Kingsman: The Secret Service

Жанр: приключенческий боевик, комедия

Режиссер: Мэттью Вон

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.7

В ролях: Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг

Остроумный боевик о британских супершпионах. Изобретательный экшен и безукоризненный стиль в каждом кадре. Хулиган Эггси (Тэрон Эджертон) проходит отбор в элитную секретную организацию. Его наставником становится действующий агент и настоящий джентльмен Гарри Харт (Колин Ферт).

«Джон Уик»

Год выхода: 2014

Страна: США, Китай

Оригинальное название: John Wick

Жанр: боевик, криминальный триллер

Режиссеры: Чад Стахелски и Дэвид Литч

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.5

В ролях: Киану Ривз, Микаэл Нюквист, Алфи Аллен, Уиллем Дефо

Джон Уик (Киану Ривз) — киллер в отставке, который теперь ведет спокойную жизнь. Когда сын одного крупного бандита крадет машину Уика и расправляется с его любимой собакой, наемнику приходится вновь взяться за оружие.

«Интерстеллар»

Год выхода: 2014

Страна: США, Великобритания, Канада

Оригинальное название: Interstellar

Жанр: научная фантастика, приключенческая драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.7

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой

В альтернативном будущем Земле грозит массовый голод. Астронавт-пилот Купер (Мэттью Макконахи) и его команда отправляются на поиски новой пригодной для жизни планеты. Путь исследователей лежит через разрезающую пространство и время червоточину.

«Отель "Гранд Будапешт"

Год выхода: 2014

Страна: США, Германия

Оригинальное название: The Grand Budapest Hotel

Жанр: приключенческая комедия, детективная драма

Режиссер: Уэс Андерсон

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.1

В ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Эдриан Броуди, Сирша Ронан

Фильм с идеально выстроенными кадрами и цепляющими визуальными решениями. События разворачиваются в вымышленном восточноевропейском государстве Зубровка где-то между Первой и Второй мировыми войнами. В центре сюжета — авантюрное приключение опытного консьержа Густава (Рэйф Файнс) и его помощника Зеро Мустафы (Тони Револори).

«Реальные упыри»

Год выхода: 2014

Страна: Новая Зеландия, США

Оригинальное название: What We Do in the Shadows

Жанр: мокьюментари, комедия, хоррор

Режиссер: Тайка Вайтити и Джемейн Клемент

Длительность: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.6

В ролях: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Кори Константин, Джонатан Бруг

Гомерически смешная псевдодокументалка о жизни вампиров в современной Новой Зеландии. Четверо друзей-вампиров — наивный Виаго (Тайка Вайтити), жестокий Владислав (Джемейн Клемент), наглый Дикон (Джонатан Бруг) и жуткий Петер (Бен Френшам) — пытаются ужиться под одной крышей, ссорятся из-за бытовых обязанностей, ищут жертв и враждуют с оборотнями, ведьмами и другой нечистью.

«Лобстер»

Год выхода: 2015Страна: Ирландия, Великобритания, Греция, Франция, Нидерланды

Оригинальное название: The Lobster

Жанр: драма, мелодрама, фантастический триллер

Режиссер: Йоргос Лантимос

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.1

В ролях: Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс, Джессика Барден, Оливия Колман

Абсолютно сюрреалистичный фильм, в котором нашлось место любви, страху и настоящей дикости. В антиутопическом мире будущего одинокие люди отправляются в отель, где ищут себе вторую половинку. Тех, кто не обзавелся парой в указанный срок, превращают в зверей и отправляют в лес. Дэвид (Колин Фаррелл) пытается выбраться из отеля и закручивает роман с жутковатой постоялицей.

«Ла-Ла Ленд»

Год выхода: 2016

Страна: США, Гонконг

Оригинальное название: La La Land

Жанр: мюзикл, мелодрама, драма, комедия

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.0

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Симмонс

Пронзительная история о любви и погоне за мечтой. Шикарный саундтрек, сочная картинка и безумная химия Райана Гослинга и Эммы Стоун. Начинающая актриса Миа (Эмма Стоун) мечтает о большом кино, а джазмен Себастьян (Райан Гослинг) одержим идеей открыть собственный музыкальный бар. Герои до безумия влюбляются друг в друга, но погоня за успехом постепенно гасит их бурный роман.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Год выхода: 2017

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: John Wick

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Мартин Макдона

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.1

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, Лукас Хеджес

Прошло уже семь месяцев с тех пор, как неизвестный изнасиловал и убил юную дочь Милдред Хейс (Фрэнсис Макдорманд). Полиция так и не установила личность виновного. Чтобы докричаться до властей, отчаявшаяся женщина арендует три рекламных щита и пишет на них послание, адресованное шерифу города.

«Богемская рапсодия»

Год выхода: 2018

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Bohemian Rhapsody

Жанр: биографическая музыкальная драма

Режиссер: Брайан Сингер

Длительность: 2 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди

Проникновенный байопик о творческом пути великой рок-группы Queen — от яркого старта до серьезных проблем и легендарного выступления на фестивале Live Aid. В центре истории — жизнь вокалиста Фредди Меркьюри, ставшего голосом сразу нескольких поколений. Легендарного рокера талантливо играет Рами Малек.

«Лето»

Год выхода: 2018

Страна: Россия

Жанр: биографическая музыкальная драма

Режиссер: Кирилл Серебренников

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.3

В ролях: Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык), Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Филипп Авдеев

Черно-белая ода яркой эпохе 1980-х, ленинградской рок-музыке и внутренней свободе. Молодой музыкант Виктор Цой (Тео Ю) знакомится с рокером Майком Науменко (Рома Зверь) и его женой Наташей (Ирина Старшенбаум). Это знакомство запускает непрерывный творческий процесс, результатом которого становится первый альбом легендарной группы «Кино».

«1917»

Год выхода: 2019

Страна: Великобритания, США, Индия, Испания, Канада

Оригинальное название: 1917

Жанр: военная историческая драма, боевик

Режиссер: Сэм Мендес

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.2

В ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт

Честный фильм об ужасах Первой мировой войны. При просмотре создается впечатление, что картина снята одним дублем без склеек. 6 апреля 1917-го, север Франции. Капралы Блэйк (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилд (Джордж Маккэй) получают важное задание от руководства — доставить приказ, который может спасти жизни полутора тысяч британских солдат, в том числе жизнь родного брата Блэйка. Смертельно опасная миссия проходит через территорию врага.

«Ford против Ferrari»

Год выхода: 2019

Страна: США

Оригинальное название: Ford v Ferrari

Жанр: биографическая спортивная драма, боевик

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Длительность: 2 часа 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.1

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Трэйси Леттс

Один из лучших фильмов о гонках. Драйв, эмоциональное напряжение и ощущение бешеной скорости в каждом кадре. Генри Форд II (Трэйси Леттс) хочет одержать победу в автогонке 24 часа Ле-Мана и тем самым поднять престиж своей компании. За разработку первого гоночного болида Ford берутся талантливый конструктор Кэррол Шэлби (Мэтт Дэймон) и его друг — эксцентричный автогонщик Кен Майлз (Кристиан Бэйл).

«Кролик ДжоДжо»

Год выхода: 2019

Страна: Чехия, Новая Зеландия, США, Германия

Оригинальное название: Jojo Rabbit

Жанр: военная историческая драма, комедия

Режиссер: Тайка Вайтити

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.9

В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити

Местами дико смешная, а местами ужасно тяжелая черная комедия Тайки Вайтити. Десятилетний Йоханнес по прозвищу Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) живет в фашистской Германии. В принятии решений мальчику помогает его воображаемый друг — Адольф Гитлер (Тайка Вайтити). Робкому, но очень патриотичному Джоджо приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь, когда он узнает, что его мать прячет дома еврейскую девочку Эльзу (Томасин Маккензи).

«Паразиты»

Год выхода: 2019

Страна: Южная Корея

Оригинальное название: Gisaengchung

Жанр: драма, триллер, комедия

Режиссер: Пон Джун-хо

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.5

В ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик

Напряженный социальный триллер из Южной Кореи. Бывший водитель Ким (Сон Кан-хо) влачит жалкое существование в трущобах вместе с женой и двумя детьми. Работы и денег нет, будущего тоже. Неожиданным спасением становится сын Ку И, которому предлагают место репетитора в шикарном особняке четы Пак. Постепенно на работу к богачам устраиваются и остальные члены семьи.

«Солнцестояние»

Год выхода: 2019

Страна: США, Швеция

Оригинальное название: Midsommar

Жанр: ужасы, триллер, драма

Режиссер: Ари Астер

Длительность: 2 часа 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 7.1

В ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер

Фольклорный хоррор Ари Астера, в котором древние предания смешиваются с кровавым безумием. Дэни (Флоренс Пью) тяжело переживает смерть близких. Ее бойфренд Кристиан (Джек Рейнор) приглашает девушку в антропологическую экспедицию в надежде, что это хоть немного поможет ей развеяться. Дэни, Кристиан и его однокурсники посещают праздник летнего солнцестояния в Швеции. Торжество в отрезанной от мира общине оказывается далеко не таким безобидным, как казалось наивным туристам.

«Дюна»

Год выхода: 2021

Страна: США, Канада, Венгрия

Оригинальное название: Dune: Part One

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма

Режиссер: Дени Вильнев

Длительность: 2 часа 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.0

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин

Монументальная фантастическая сага, основанная на книгах Фрэнка Герберта. Благородная семья Атрейдес прибывает на планету Аракис, где добывают крайне ценное вещество под названием Пряность. Когда Атрейдесы становятся жертвами местных политических интриг, их юный наследник Пол (Тимоти Шаламе) начинает новую жизнь на пустынных землях Аракиса.

«Все, везде и сразу»

Год выхода: 2022

Страна: США

Оригинальное название: Everything Everywhere All at Once

Жанр: фантастика, приключения, комедийный боевик, драма

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Длительность: 2 часа 19 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.7

В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй

Визуально и сюжетно безумная история о простой женщине, спасающей мир. Уставшая от бытовых проблем Эвелин (Мишель Йео) узнает, что способна перемещаться по параллельным реальностям. Ее двойники из других миров обладают уникальными навыками, и все эти умения Эвелин может присваивать. Так в руках владелицы скромной прачечной оказывается судьба всей мультивселенной.

«Оппенгеймер»

Год выхода: 2023

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Oppenheimer

Жанр: историческая биографическая драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 3 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший

Противоречивая история жизни Роберта Оппенгеймера, рассказанная Кристофером Ноланом. Гениального физика, который создал первую атомную бомбу, играет Киллиан Мерфи.