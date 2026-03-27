Вышло свадебное видео из фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей

Компания А24 представила свадебное видео из фильма «Вот это драма!» В ролике показаны трогательные кадры с бракосочетания главных героев картины, которых сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»).

Лента расскажет о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы. В один момент неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

«Вот это драма!» официально выйдет в российском прокате 16 апреля. В актёрский состав, помимо Паттинсона и Зендеи, вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.