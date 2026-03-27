Последняя битва с «суперами»: что известно о пятом сезоне сериала «Пацаны»

8 апреля на экраны выйдет пятый и заключительный сезон американского супергеройского сатирического сериала «Пацаны». Что известно о финале проекта — в материале «Вечерней Москвы».

Дата выхода серий:

8 апреля — первая и вторая серии;

15 апреля — третья серия;

22 апреля — четвертая серия;

29 апреля — пятая серия;

6 мая — шестая серия;

13 мая — седьмая серия;

20 мая — восьмая серия.

Сюжет сериала

Действие сериала разворачивается в мире, где супергерои — это настоящие звезды, которые участвуют в телешоу, снимаются в фильмах, проводят автограф-сессии и выпускают собственный мерч. Однако за этой идеальной картинкой скрывается мрачная реальность: «суперы» употребляют наркотики, пользуются своей безнаказанностью и часто используют свои способности и положение, чтобы добиться корыстных целей. Они работают на корпорацию Vought International, а самой известной командой супергероев — «Семеркой» — руководит эгоистичный и неуравновешенный Хоумлендер. Им противостоит отряд «Пацанов» — команда людей без сверхспособностей, у каждого из которых своя причина отомстить «суперам».

Что покажут в пятом сезоне

К началу пятого сезона Хоумлендер окончательно захватывает власть. Хьюи, Марвин и Французик заключены в «Лагерь свободы», Кимико пропала, а Энни пытается организовать сопротивление «суперам». Но когда возвращается Бутчер, готовый применить вирус, который способен стереть всех «суперов» с лица земли, он запускает цепочку событий, которые навсегда изменят мир. Создатели заверили, что последний сезон обещает быть по-настоящему кровавым, и многие персонажи не доживут до финала.

Также, исходя из показанного в трейлерах, можно сделать вывод, что Хоумлендер вытащит своего отца Солдатика из криосна, и тот окажется на его стороне. Вероятно, что Солдатик нужен Хоумлендеру, чтобы понять, как затормозить собственное старение. Кроме того, в сезоне покажут судьбу Эшли Барретт, которая решила вколоть себе сыворотку V.

В ролях:

Карл Урбан — Билли Бутчер / Мясник;

Джек Куэйд — Хьюи Кэмпбелл;

Лаз Алонсо — Марвин Милк / Молоко матери (ММ);

Томер Капон — Серж / Французик;

Карен Фукухара — Кимико Миясиро;

Эрин Мориарти — Энни Дженьюэри / Старлайт;Энтони Старр — Хоумлендер;

Чейс Кроуфорд — Подводный;

Натан Митчелл — Черный Нуар;

Сьюзен Хэйард — Сестра Сэйдж;

Вэлори Керри — Зажигалка;

Джесси Ашер — Экспресс;

Дженсен Эклз — Солдатики другие актеры.

Создатели:

режиссеры — Сет Роген и Эрик Крипке;

сценарист — Эрик Крипке;

продюсеры — Ори Мармур, Джейсон Неттер и другие;

операторы — Джефф Каттер, Эванс Браун, Джереми Беннинг и другие;

художники-постановщики — Арвиндер Грюал, Дэвид Бласс, Джеффри Мосса и другие;

композиторы — Кристофер Леннерц и Мэтт Боуэн.

Съемки и производство

Сериал продлили на пятый сезон в мае 2024 года — за месяц до премьеры четвертого сезона. Над финалом проекта работала та же команда, что и над предыдущими сезонами. Съемки начались в ноябре 2024 года и продлились до середины 2025-го. Также стало известно, что в последнем сезоне снялись Джаред Падалеки и Миша Коллинз. Пока неизвестно, кого они сыграют, но актеры подтвердили, что у них будет как минимум одна совместная сцена с Дженсеном Эклзом, что станет экранным воссоединением трех актеров, игравших вместе в сериале «Сверхъестественное».

