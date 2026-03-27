$81.1493.42

«Набор пулеметных очередей»: Раскрыт секрет «тарантиновских диалогов»

Национальная Служба Новостей

© РИА Новости

Персонажи режиссера Квентина Тарантино всегда очень яркие за счет огромного количества запоминающихся реплик, такой подход изменил киноиндустрию, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино родился 27 марта 1963 года. Он прославился оригинальным стилем, эстетизирующим насилие, и экспериментами с формой кино. Словосочетание «тарантиновские диалоги» даже стало устойчивым и нарицательным в массовой культуре. Григорьев раскрыл секрет этого приема.

«Фишка его диалогов в том, что это набор пулеметных очередей из крутых слов и фразочек. Практически весь фильм из них и состоит. Отличие от другого кинематографа в том, что иногда у других режиссеров герои только пару раз за весь фильм что-то могут сказать крутое. У Тарантино любой герой практически весь фильм беспрестанно круто говорит. Еще один культурный феномен — у него все герои находятся на первом плане. Зачастую до конца непонятно, кто главный в фильме. Каждый персонаж — это ярчайшая индивидуальность и запоминающийся типаж. То же “Криминальное чтиво” словно вышло из газетных сводок о последних преступлениях в нашем городе за вечер, но вдруг оживает, а все герои разборок, приключений, гонок, драк на дискотеках вдруг с нами заговорили. До него так никто не снимал, похожих фильмов просто нет. Тарантино показал, что кино может быть еще и таким, открыв в нем какую-то очередную бесконечную страничку», — отметил он.

