Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»

Евгений Баженов заявил НСН, что Жоре Крыжовникову вряд ли удастся оживить франшизу, а Роман Григорьев отметил, что «Елки» давно превратились просто в «бизнесовую историю».

В первых частях «Елок» работала концепция, и была понятна мотивация персонажей, чего абсолютно нет в последних фильмах, поэтому сейчас вообще неважно, кто будет снимать 13-ю часть. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Новая часть новогодней франшизы «Елки» выйдет в широкий прокат в середине декабря 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании «НМГ кинопрокат». Режиссерами «Елок-13» выступят Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Ольга Долматовская («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Юрий Коробейников («Любопытная Варвара»). Все трое работали над предыдущей частью франшизы. Баженов заявил, что никакого прорыва от новой части не ждет.

«Мне кажется, ситуация была более-менее, когда Евгений Кулик делал девятую часть. Это был их ребрендинг, так что она вышла не самой плохой. Я из нее запомнил, по-моему, две новеллы, и до сих пор их помню. Сейчас, если Жора Крыжовников будет отрываться, то, возможно, будет неплохо. «Елки» - это просто способ подработать, так что о каком-то возрождении говорить преждевременно. К тому же нет смысла ничего менять, потому что они все еще собирают. Альтернатив, для тех, кто в Новый не смотрит сказки, нет. Поэтому хоть Жора Крыжовников, хоть неизвестный никому режиссер - фильм соберет минимум, чтобы снять еще 10 частей. Я думаю, для «Елок» важно взять кого-то известного и разместить его на постер, Нагиева, например. Мне кажется, аудитория более-менее остается, но не в положительной традиции, а по инерции», - рассказал он.

Баженов объяснил, что в оригинальных первых «Елках» работала общая концепция и мотивация персонажей была понятна, в отличие от остального десятка фильмов-продолжений.

«Там были спорные персонажи, они могли действовать ситуативно не очень положительно, но под конец фильма исправлялись, и чаще всего исправлялись не из-за какого-то магического осознания событий. В чем ужас новых «Елок»? В том, что там все персонажи внезапно понимают, что поступали плохо, и надо поступить хорошо, их ничего не толкает, не мотивирует. Оригинальные же «Елки» строились на определенной концепции, трех рукопожатий, например, и эта концепция работала на исправление персонажей. Это как некий эффект домино: каждая новелла падала на другую, цепляла ее, закручивалась и в итоге меняла полностью всех персонажей. Сейчас это просто ужасная халтура, если мы берем сценарий», - подытожил он.

В свою очередь кинокритик Роман Григорьев заявил НСН, что франшиза «Елки» уже давно является просто бизнесом.

«История не знает примеров самоиронии, чтобы снимать 13 фильмов, когда тебя уже все критики разнесли в хлам. Всегда будут как поклонники фильмов, так и те, кому они не нравятся. Но в целом это уже не про творчество, а про бизнес. Там есть режиссер, оператор, сценарист, но это люди, которые понимают, что продукт приносит деньги, можно состричь, так что почему бы не заработать еще. Это чисто бизнесовый подход. Я ни один фильм не видел и не жалею», - рассказал он.

Напомним, что предыдущая часть «Елки-12» собрала в российском кинопрокате более 740 млн рублей. В ней приняли участие Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Дмитрий Журавлев и блогер Маш Милаш.