Риз Уизерспун подтвердила работу над третьим фильмом «Блондинка в законе»

Актриса Риз Уизерспун подтвердила, что третий фильм комедии «Блондинка в законе» находится в разработке.

На вопрос о том, будет ли история продолжена, 50-летняя актриса ответила: «Абсолютно точно».

По словам Уизерспун, создатели стремятся выстроить целый мир вокруг её героини Эль Вудс. Актриса сравнила предстоящую картину с феноменом «Барби», отметив, что женщины хотят видеть на экранах персонажей, с которыми они выросли.

«Эль Вудс — это больше, чем розовый цвет. Она часть вашей идентичности, чувства собственного достоинства и достижений», — сказала Уизерспун.

