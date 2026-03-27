Зрители в восторге от финала третьего сезона «Магической битвы»

26 марта состоялась премьера финальной серии третьего сезона аниме «Магическая битва». Зрители оказались в восторге от эпизода: на агрегаторе IMDb он получил 9.9 баллов из 10, что стало самым высоким результатом за всю историю шоу.

12-я серия третьего сезона также заняла восьмое место среди самых высокооценённых серий аниме. Зрители хвалят буквально все аспекты серии: анимацию, хореографию боёв, сюжет и саспенс. Некоторые фанаты недовольны лишь тем, что следующий сезон придётся ждать долго.

Что пишут зрители про финал третьего сезона «Магической битвы»:

Вершина аниме. Этот эпизод превзошел все мои ожидания, подняв их за стратосферу. Видеть, как главный герой изо всех сил сражается — это так же здорово, как и звучит. Анимация и визуальное качество были просто на высшем уровне. Операторская работа, режиссура и монтаж были настолько плавными и энергичными!

Такой грандиозный эпизод не мог быть снят лучше. MAPPA продолжает превосходить самих себя в этом сериале, и я очень рад, что именно они его продюсируют. Все, кто работал над ним, справились на отлично: темп, анимация, музыка, экшен.

Этот эпизод, безусловно, мой любимый в сезоне. Он полностью раскрывает потенциал аниматоров и позволяет им рассказать историю победы главного героя над тремя невероятно сильными противниками.

Одна из моих любимых серий за всю историю, просто мурашки по коже. Начиная с саундтрека и звукового оформления, хореографии и анимации боёв, заканчивая персонажами и тем, насколько они были интересны.

Хочется увидеть больше, без сомнения. Анимация просто потрясающая, плавность идеальная, на первый взгляд нет заметных недостатков. Есть некоторые незначительные проблемы с кадрами, но это мелочи, которые не влияют на впечатление.

Третий сезон «Магической битвы» завершился 26 марта. В этот же день авторы анонсировали продолжение. Дата выхода четвёртого сезона пока неизвестна.