Почему «У меня плохое предчувствие» — самое жуткое зрелище года

На Netflix вышел сериал «У меня плохое предчувствие» — первый после завершения «Очень странных дел» продюсерский проект братьев Даффер, который имеет все шансы на звание лучшего хоррора года. Во всяком случае их новое детище предлагает самую необычную деконструкцию жанра со времен культовой «Хижины в лесу». Как именно он это делает, рассказывает материал «Ленты.ру».

Оригинальное название: Something Very Bad Is Going to Happen

Год производства: 2026

Страна: США

Жанр: ужасы, драма

Платформа: Netflix

Режиссеры: Лиза Брюльманн, Аксель Кэролин, Вероника Тофильская

Сценаристка: Хейли З. Бостон

Продюсеры: братья Даффер, Крис Хэтчер, Вероника Тофильская,

Количество серий: 8

Без пяти минут супруги Рэйчел (Камила Морроун) и Ники (Адам ДиМарко) едут в загородный дом, чтобы сыграть свадьбу. Ничего грандиозного, среди гостей — лишь семья жениха, поскольку у невесты из родственников один только отец, с которым она не общается. Это только одно из многих различий между будущими молодоженами, которые тем не менее их союз (по крайней мере на беглый взгляд) только скрепляют. А крепления пригодятся, потому что уже по дороге в родовое гнездо с парой, а в особенности с Рэйчел, начнет твориться всякая чертовщина.

Ребенок, оставленный в машине на безлюдной дороге. Мутный мужчина, забравшийся на кабинку туалета. Мертвая лисица в унитазе, явно передающая привет триеровскому «Антихристу». Намалеванная кем-то записка, предостерегающая от свадьбы. Чего уж там, даже сама загородная усадьба, в которой предстоит развернуться торжеству (ярко-красные титры услужливо подсказывают, сколько времени осталось до произнесения судьбоносных клятв), выглядит местом, наполненным призраками — то ли дело в чучелах собак, которые делает молчаливый патриарх семейства (Тед Левайн), то ли в запертых дверях, за которыми юный племянник Джуд (Сойер Фрейзер) выискивает некоего Дядю Прости. Словом, едва ли можно найти более наглядные знаки, что следующие четыре дня пройдут незабываемо.

Последнее справедливо и для зрителя, поскольку «У меня плохое предчувствие» — один из самых необычных современных ужастиков, имеющий все шансы на звание лучшего хоррор-сериала года. По крайней мере сегодня, до выхода на стримингах многосерийных ремейков «Кэрри» руки Майкла Флэнегана, «Техасской резни бензопилой» от студии A24 и приквела «Пятницы, 13-е» под названием «Хрустальное озеро». 2026-й, кажется, будет богат на ужасы не только в реальном мире, но и в сериальном. Это чудо уже само по себе, поскольку многосерийные страшилки — вещь в исполнении не самая простая. Одно дело держать зрителя в напряжении полтора часа, а что насчет восьми 40-минутных серий? «У меня дурное предчувствие» этот вопрос решает тем, что раз за разом обманывает зрительские ожидания.

Раскрывать его методы — только портить удовольствие от просмотра. Однако стоит отметить, что главный секрет сериала кроется в гениальном выборе сюжетной основы. Большинство культовых хорроров о браке — от «Антихриста» до «Одержимой» — посвящены положению дел уже после свадьбы, а ведь это празднество само по себе событие чрезвычайно нервное, в котором любая мелочь может показаться трагедией, а косой взгляд — порчей. А уж знакомство со всеми кровными родственниками своего спутника жизни оборачивается кошмаром наяву запросто и безо всяких дурных знамений.

Идея проекта пришла 31-летней Хейли Бостон пару лет назад, когда ее сверстники неожиданно принялись массово жениться. Концепция обязательства на всю жизнь и окружающие ее страхи не без основания показались сценаристке отличным материалом для исследования через призму ужастиков. «У меня плохое предчувствие» стал шоураннерским дебютом Бостон, до этого писавшей сценарии для «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» и «Нового вишневого вкуса». В этом контексте логичным выглядит участие в проекте братьев Даффер, только-только завершивших пятый и последний сезон своего приключенческого хита «Очень странные дела» — продюсеры тоже некогда получили от Netflix карт-бланш на свой сериал, не имея за плечами практически никакого опыта.

Итоговый результат мог бы очень органично смотреться под брендом А24, хотя у самого Netflix есть довольно успешная линейка хорроров Флэнегана («Полуночная месса», «Падение дома Ашеров»), которым «У меня дурное предчувствие», безусловно, наследует.

«У меня плохое предчувствие» использует богатейший инструментарий хорроров, за восемь серий успевая сделать целый ворох реверансов классике и совершить экскурс по поджанрам. Жуткие пролеты камерой по лесу навевают атмосферу «Зловещих мертвецов», занимающая добрых пол-эпизода найденная пленка отсылает к «Ведьме из Блэр». Не обошлось и без совсем уж традиционных для ужастиков мотивов и приемов вроде спиритических сеансов и пугалок-скримеров.

«У меня плохое предчувствие» запрягает медленно, но только ради того, чтобы раз за разом обманывать ожидания. Никто не сможет напугать зрителя сильнее самого зрителя, а потому работа настоящего мастера ужаса зачастую заключается в том, чтобы водить за нос как можно дольше. Именно этим первую половину сериала Бостон занимается вполне успешно.

К счастью, «У меня плохое предчувствие» — зрелище не настолько садистское, чтобы держать зрителя в напряжении все восемь эпизодов. Во второй половине сериал переходит из зоны страшного и неизведанного в зону абсурдного. Именно этим переходом он напоминает культовую «Хижину в лесу». Но если черная комедия 2011 года деконструировала всего лишь поджанр слешера, то «У меня плохое предчувствие» замахивается на целый институт брака, то есть вещь куда более древнюю — а значит, и таящую в себе куда больше демонов.