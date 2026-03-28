Галустян рассказал о потенциале сотрудничества России и Индии в кино

Российско-индийское сотрудничество в киноиндустрии имеет хорошие перспективы, а интерес к индийскому кино в России сохраняется на глубоком уровне. Об этом актер Михаил Галустян рассказал в беседе с RT India.

По его словам, симпатия российского зрителя к индийскому кино носит устойчивый характер и сформировалась исторически.

Он отметил, что Россия и Индия остаются дружественными странами, что создает благоприятные условия для развития совместных проектов в сфере кинопроизводства.

Галустян подчеркнул, что российская сторона заинтересована в расширении партнерства и увеличении числа совместных фильмов, передает «Радиоточка НСН».