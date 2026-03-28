Россияне назвали любимую режиссерскую работу Говорухина

Многосерийный детектив "Место встречи изменить нельзя" занял первое место в рейтинге самых любимых фильмов режиссера Станислава Говорухина по версии зрителей. Об этом говорится в исследовании телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", которое есть в распоряжении ТАСС.

"29 марта исполняется 90 лет со дня рождения Станислава Говорухина - режиссера, который работал и в советском кинематографе, и в современном российском кино. К юбилею мастера телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" предложил зрителям выбрать фильмы, которые они помнят и любят больше всего. Лидером стала многосерийная лента "Место встречи изменить нельзя" - 64%", - говорится в сообщении.

Второе место заняла драма "Ворошиловский стрелок", набравшая 48% голосов. Третью строчку рейтинга заняла экранизация романа Агаты Кристи "Десять негритят" (40%). В первую пятерку также вошли "В поисках капитана Гранта" (33%) и "Благословите женщину" (32%).

В десятку наиболее любимых зрителями работ режиссера также вошли фильмы "Вертикаль", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Артистка", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" и "Конец прекрасной эпохи".

Как отмечается в исследовании, в рейтинг вошли как картины советского периода, так и фильмы, созданные в современной России, что отражает многогранность творческого наследия режиссера.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала, в нем приняли участие 2 475 человек.