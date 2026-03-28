На Первом канале покажут научно-популярный сериал о космосе

В преддверии Недели космоса на экраны выходит новый проект. "Рокот космодрома" - научно-популярный развлекательный сериал, созданный при поддержке Роскосмоса.

Сериал состоит из четырех серий, в которых показано развитие космонавтики начиная с советского периода на Байконуре и до современного высокотехнологичного космодрома Восточный.

Ведущими проекта стали Алексей Воробьев, Нилетто, Женя Трофимов, Валдис Пельш, Марк Богатырев, Дмитрий Турсунов и Мария Шурочкина.

В сериале участвуют космонавты, принимавшие участие в экспедициях на Международную космическую станцию: Герои России Иван Вагнер, Петр Дубров, Анна Кикина и другие.

Сериал выходит в эфир на Первом канале 28 марта.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал Указ о ежегодном проведении Недели. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".

Россия ждут просветительский марафон, российский космический форум, кинопоказы, спортивный флешмоб, аудиовизуальное шоу и, конечно же, концерт в Государственном Кремлевском дворце.