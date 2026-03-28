Константин Бронзит рассказал о закулисье «Оскара»

Трижды номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит на "Суздальфесте" получил приз за полнометражный мультфильм "На выброс". Gazetametro.ru поговорила с режиссёром-аниматором про ответственность, шутки студентов и закулисье "Оскара"

На "Оскаре", церемония которого прошла 15 марта, в номинации лучший короткометражный анимационный фильм был представлен мультфильм Константина Бронзита "Три сестры" (остроумная история о сёстрах – старых девах, жизнь которых начинает играть новыми красками с появлениям моряка на их одиноком острове). Российский режиссёр в итоге остался без награды, но, вернувшись на родину, он получил приз на "Суздальфесте", правда, за полнометражный свой фильм – "На выброс". Картина рассказывает историю брендового галстука, который, попав на помойку, собирает товарищей по несчастью и отправляется искать Великого Разделителя, чтобы обрести новую жизнь.

Церемония "Оскара" и начало "Суздальфеста" оказались рядом. Были сомнения, что вы сюда вообще доберётесь. Почему вам было важно попасть на фестиваль?

– Вы правы, последние три недели перед Суздалем были действительно изматывающими, но я уже давно пообещал Саше Герасимову (директор фестиваля. – Прим.ред.) провести традиционный разбор дипломных и дебютных работ. Собственно, поэтому я и приехал, потому что ответственный.

И вы разбирали мультфильмы молодых аниматоров чуть более трёх (!) часов, да ещё с таким...

– …остервенением.

Да! И чувствуется, как это для вас важно. Вы делаете разборы не первый год, плюс вы преподаватель. Расскажите, в чём вы видите главное отличие современных студентов от старой школы, к которой вы относитесь?

– Могу ошибаться, но есть ощущение, что молодёжь не относится к профессии режиссёра серьёзно. В этом колоссальная разница. Наше поколение авторов всю жизнь пытается создавать анимационное кино, а молодёжь играет в мультяшки. Понимаете разницу? Разница в отношении. И я немножко с горечью об этом говорю, хотя, казалось бы, ребята делают то, что хотят, и это есть территория творческой свободы... Так вроде и должно быть. Но утрачивается профессия, за которую я всю жизнь радел. В конце концов она рискует исчезнуть. Сегодня не нужно быть режиссёром, чтобы делать кино.

Вы сказали про несерьёзное отношение к профессии, а как вы относитесь к шуткам в свой адрес? Здесь, на стенде для художественных практик, среди множества рисунков, появился "голый Константин Б."

– Ну, на рисунке, слава богу, я не совсем голый. И, более того, я там неплохо выгляжу. Мне бы такой торс в жизни!

То есть вы не против таких шаржей и неформального общения со студентами?

– А я что-то могу сделать?.. Пускай развлекаются. Не запретишь ведь. Но, кстати, местами у них получаются действительно смешные шутки. В соцсетях есть целый канал, чуть ли не посвящённый моей персоне. Мне друзья иногда пересылают оттуда какие-то посты, и каждый раз я открываю их со страхом, но всё-таки вижу, что авторы не перегибают палку и искренне пытаются шутить. Да и, пожалуйста, пусть оттачивают своё остроумие. Хотя в этом и есть разница между поколениями – мы не тратили время на такую ерунду.

Ваш фильм "На выброс", победивший здесь в номинации полного метра, вызывает невероятную жалость к старым вещам. Непонятно, как теперь делать расхламление.

– Нам с Дмитрием Высоцким, с которым мы вместе делали этот фильм, в последнее время часто приходится такое слышать. (Смеётся.)

Расскажите про ваши отношения со старьём, есть что-то, что давно надо бы выбросить, а рука не поднимается?

– Ситуация с хламом у меня трагическая. Я смотрю на него, и мне его жалко, хотя так не должно быть. Жизнь нужно очищать, преображать, обновлять. Мы должны сбрасывать старую кожу. И мы её сбрасываем в прямом смысле – об этом позаботилась природа, но от старого хлама необходимо избавляться своими руками. И, наверное, гораздо легче нам было бы это делать, если бы в нашей стране была развита культура сортировки мусора. Мы бы понимали, что не просто загрязняем природу своими вещами, но в итоге наш хлам переработают и он пойдёт на пользу. Напоминаю, наш фильм не про экологию, хотя и задевает эту важную тему. Но хоть ты тресни – в нашей стране, к сожалению, культура сортировки не приживается.

Не могу не спросить про "Оскар". Услышав, что в вашей номинации выиграл мультфильм "Девушка, которая плакала жемчугом", вы что почувствовали?

– Я очень удивился, потому что был уверен, что получит французский фильм "Баттерфляй" (история реального спортсмена еврейского происхождения по имени Алфред Накаш, который прошёл Освенцим, потерял там семью, но после войны сумел стать чемпионом по плаванию). Свои шансы я считал минимальными и не стеснялся это озвучивать до "Оскара". Но я ставил на "Баттерфляй", не потому что он гениальный, а потому, что тема фильма уж очень "любима" академиками – почти каждый год среди номинантов появляются подобные фильмы, поэтому такой выбор казался логичным, плюс вся американская независимая пресса делала ставку именно на этот фильм. Победу канадского мультфильма я могу отчасти объяснить тем, что представителей Канады в киноакадемии очень много, по количеству академиков они на втором месте после американцев. И понятно, что они "топили за своих". Этот кукольный мультфильм сделан с прекрасной выделкой, но что касается сюжета, то всё человеческое в этой истории в финале оказывается фейком. Нам рассказывают про девочку, которая жила с семьей в нищете, много плакала, её слёзы волшебным образом превращались в жемчуг, а мальчик носил этот жемчуг ростовщику. Мы переживаем весь фильм, но потом оказывается, что жемчуг был фальшивкой, пластмассой, и мальчик придумал всю эту историю, чтобы продать свою фальшивку. И такой поворот выглядит довольно отвратительно по своей сути. Меня обманули – не было никакой бедной девочки и не было никаких слёз. То есть я переживал и верил в то, что оказалось маркетинговым ходом.

Вы были уже в третий раз на "Оскаре". Какие-то изменения почувствовали?

– По счастью, идеологически ничего не меняется. Есть только внешние отличия. Последний раз я был там 10 лет назад, и с того времени поменяли кинозалы, где это всё происходит, построили музей кино, где много всякой движухи. Всё стало даже лучше. Отношение к тебе как к номинанту никак не поменялось. Такие же пляски, хороводы, куча прессы, которая тобой интересуется. Ты наравне со звёздами и никакой дискриминации практически нет. Ну, разве что в партере сидишь чуть подальше, чем Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе, но это и понятно.

Не было такого, как на Олимпиаде, где спортсменам из России не дали какие-то подарки от спонсоров?

– Ничего такого. Чем и прекрасна Академия – им всё равно, какого ты вероисповедания и где живёшь. При объявлении номинантов и победителей они упоминают название фильма и имя режиссёра. Академия справедливо считает, что этой информации вполне достаточно.

После "Оскара" в СМИ активно обсуждали какие-то баснословные подарочные наборы для победителей и номинантов. Вас это коснулось?

– Если и были какие-то мощные подарки, то для звёзд первой величины. Не стоит забывать, что всё это прежде всего шоу-бизнес. Конечно, компании пытаются использовать звёзд и "Оскар", чтобы заявить о себе.

То есть вам ничего не перепало.

– Перепало, но не такого масштаба. Подарили хороший косметический набор, пару бутылок хорошего джина и саке, китайский чай, ещё разные мелочи… вот такого уровня подарки.

Идею "Трёх сестёр", по вашим словам, вам подкинул Дмитрий Высоцкий по дороге с "Оскара"-2016, где вы были номинированы на фильм "Мы не можем жить без космоса". Как прошёл полёт на этот раз? Новые задумки для четвёртого штурма премии есть?

– За последний месяц я так устал от всего этого и физически, и эмоционально, что никаких идей, по счастью, меня не посетило. Потому что новая идея – это новое волнение души. А хочется хоть немного отдохнуть.

Но над чем-то вы сейчас работаете?

– Обдумываю своё будущее. Очень полезное занятие для всех. Рекомендую.