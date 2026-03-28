Певцов высказался о квотах на иностранное кино

Вопрос квотирования иностранного кино не решает ключевых проблем российской киноиндустрии, считает народный артист РФ Дмитрий Певцов. За кинокартинами необходим контроль со стороны государства, рассказал он ТАСС, комментируя обсуждение темы на заседании совета при президенте РФ по культуре.

По словам актера, существующие меры по ограничению зарубежного контента носят частичный характер и не затрагивают системные вопросы.

"У нас в кино большая проблема в том, как оно производится, как прокатывается и в том, что отсутствует контроль государства, в том числе за тем кино, в которое вложены бюджетные средства", - отметил Певцов.

Он подчеркнул, что без изменения структуры отрасли квоты не смогут повлиять на качество кинопродукции. По мнению артиста, следует уделить больше внимания контролю за распределением средств и прокатной политикой.

Кроме того, Певцов заявил, что при оценке необходимости квотирования важно учитывать содержание фильмов.