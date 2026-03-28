Пушистые актеры: как проходят киносъемки с участием собак

Собаки чаще других представителей животного мира принимают участие в киносъемках. Однако делать это они могут только под присмотром дрессировщиков. 23 апреля состоится премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика» — совместного проекта Киностудии Горького, подведомственной столичному Департаменту культуры, и «Кинокомпании братьев Андреасян». Одну из главных ролей исполнила четвероногая актриса — собака Шакира, работу которой на съемочной площадке контролировала профессиональная дрессировщица Полина Гольберг.

По сюжету фильма доктор с помощью волшебного желтого чемоданчика лечит у детей не только простуду и грипп, но и грусть и одиночество. Однако за чемоданчиком начинают охоту злодей Артур и его помощница Жужа, роль которой исполнила Шакира.

«Задачи были самые разные — от простых "посидеть на ручках" до трюковых и каскадерских. Кастинг собаки на конкретную роль зависит от сценария. Кастинг-директору предлагаются варианты животных, которые подходят по заданным параметрам и смогут выполнить поставленные задачи. Чтобы сняться в массовых сценах, необязательна специальная дрессировка, вполне достаточно быть адекватной собакой. А вот для полноценного участия в кинопроектах, конечно, требований гораздо больше», — рассказала Полина Гольберг.

За три года пушистая актриса приняла участие более чем в двух десятках разных проектов — от сериалов «Министерство всего хорошего» и «Лихие» до фильма «Елки-12».

Работа животных на киноплощадке требует умения адаптироваться к новым условиям и многократно повторять сцены. При этом актерами могут стать не только породистые собаки. Например, взятый из приюта пес по кличке Граф под руководством наставницы Татьяны Ястребовой сыграл несколько главных ролей. Талантливого хвостатого актера можно увидеть в фильме «Каждый мечтает о собаке», а также в сериалах «Раневская» и «Переговорщик».

Для участия в киносъемках собакам наносят специальный грим или создают костюмы. Так, в фильме «Приключения желтого чемоданчика» Жужа появляется в шлеме, очках и кожаной куртке, повторяющих образ ее хозяина Артура.

«Собачья смена обычно длится шесть часов. Моя задача как дрессировщика — приехать вовремя на площадку, уточнить задачи по животному и дальше отслеживать в процессе работы, чтобы с ним все было хорошо в физическом и психологическом плане: комфортно, не жарко, не холодно, есть вода и так далее. На съемках "Приключений желтого чемоданчика" Шакиру все баловали, но только после смены — гладить работающих животных нельзя, так как они от этого очень устают. А с Павлом Прилучным наша актриса знакома очень давно, даже ее кинодебют состоялся в проекте, где они вместе снимались, — в фильме "Водитель-олигарх" ей всего пять месяцев. Паша очень любит собак, так что у них прекрасные отношения», — поделилась Полина.

Киностудия Горького — одна из крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь выпущено более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «А зори здесь тихие…», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие.

Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой: историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов создано молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», для всех интересующихся миром кино проходят экскурсии. Киностудия также проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для работников киносферы.

