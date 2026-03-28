Запретят ли фильм «Реквием по мечте» из-за закона о пропаганде наркотиков

Фильмам "Реквием по мечте", "На игле" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", вероятно, не грозит запрет после ужесточения ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Дмитрий Минов.

"Новый закон предусматривает некоторые исключения. Так, если запрещенная информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла произведения литературы и искусства, такое произведение должно сопровождаться специальной маркировкой о вреде потребления наркотических средств, законодательном запрете незаконного оборота наркотических средств и установленной законодательной ответственности", - сказал он.

По словам Минова, в каждом таком случае потребуется мнение эксперта о том, является ли сцена оправданной и неотъемлемой частью произведения.

"В остальных же случаях онлайн-кинотеатры будут вынуждены размещать фильмы, в хронометраже которых спорные сцены будут вырезаны. Поэтому говорить о полном запрете таких художественных фильмов как "Реквием по мечте", "На игле" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" не приходится", - отметил эксперт.

Минов добавил, что изменения в законодательстве не коснутся и некоторых классических музыкальных или литературных произведений.

"Например, рассказу "Морфий" Михаила Булгакова или песне "Кокаинетка" Александра Вертинского запрет точно не грозит. Потому что отдельное место в новом законе занимают произведения литературы и искусства, которые были обнародованы до 1 августа 1990 года. На них принятые запреты не распространяются и произведения могут публиковаться в первозданном виде", - заключил адвокат.

О законе

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков. В частности, по телевидению, на радио и в художественных произведениях (в том числе в песнях, книгах и фильмах) запрещено распространять информацию, которая описывает способы незаконного производства, хранения, перевозки, сбыта, приобретения, употребления, ввоза и вывоза наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений и места их приобретения.

Для юридических лиц, которые нарушают этот запрет, предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал радиостанцию Studio 21 на 500 тыс. рублей. Причиной штрафа стало упоминание наркотических веществ в треке Monday рэпера Rocket. А ряд песен группы "Агата Кристи" после изменений в законодательство пропали со стриминговых сервисов. Позднее они вновь там появились, но уже в отредактированном виде. Упоминания наркотиков из треков были удалены.