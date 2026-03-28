Адвокат Минов: фильм "Реквием по мечте" не запретят из-за закона о пропаганде наркотиков

ТАСС

Фильмам "Реквием по мечте", "На игле" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", вероятно, не грозит запрет после ужесточения ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Дмитрий Минов.

Запретят ли фильм «Реквием по мечте» из-за закона о пропаганде наркотиков
"Новый закон предусматривает некоторые исключения. Так, если запрещенная информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла произведения литературы и искусства, такое произведение должно сопровождаться специальной маркировкой о вреде потребления наркотических средств, законодательном запрете незаконного оборота наркотических средств и установленной законодательной ответственности", - сказал он.

По словам Минова, в каждом таком случае потребуется мнение эксперта о том, является ли сцена оправданной и неотъемлемой частью произведения.

"В остальных же случаях онлайн-кинотеатры будут вынуждены размещать фильмы, в хронометраже которых спорные сцены будут вырезаны. Поэтому говорить о полном запрете таких художественных фильмов как "Реквием по мечте", "На игле" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" не приходится", - отметил эксперт.

Минов добавил, что изменения в законодательстве не коснутся и некоторых классических музыкальных или литературных произведений.

"Например, рассказу "Морфий" Михаила Булгакова или песне "Кокаинетка" Александра Вертинского запрет точно не грозит. Потому что отдельное место в новом законе занимают произведения литературы и искусства, которые были обнародованы до 1 августа 1990 года. На них принятые запреты не распространяются и произведения могут публиковаться в первозданном виде", - заключил адвокат.

О законе

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков. В частности, по телевидению, на радио и в художественных произведениях (в том числе в песнях, книгах и фильмах) запрещено распространять информацию, которая описывает способы незаконного производства, хранения, перевозки, сбыта, приобретения, употребления, ввоза и вывоза наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений и места их приобретения.

Для юридических лиц, которые нарушают этот запрет, предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал радиостанцию Studio 21 на 500 тыс. рублей. Причиной штрафа стало упоминание наркотических веществ в треке Monday рэпера Rocket. А ряд песен группы "Агата Кристи" после изменений в законодательство пропали со стриминговых сервисов. Позднее они вновь там появились, но уже в отредактированном виде. Упоминания наркотиков из треков были удалены.