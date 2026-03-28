Зрители оценили хоррор «Они придут за тобой»

27 марта состоялась премьера фильма ужасов «Они придут за тобой» — новой картины от российского режиссёра Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Фильм получил оцену «В-». Таким образом, «Они придут за тобой» понравилась зрителям меньше, чем «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг (В+). При этом, проект оцнили выше, чем другие недавние фильмы ужасов «Крик 7» (В-) и «Невеста» (С+).

«Они придут за тобой» рассказывают о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей. Главную роль исполнила Зази Битц («Джокер»).