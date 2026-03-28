Владельцы кинотеатров обозначили риски при квотах на иностранное кино

Введение квот на иностранное кино в России может привести к вытеснению авторских фильмов и усилению финансовой нагрузки на кинотеатры. Таким мнением с ТАСС поделился глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.

Среди ключевых рисков Воронков выделил возможное вытеснение с рынка авторского и фестивального кино.

"Если говорить о предложении, обсуждаемом в 2025 году, то основные сложности [в введении квот], по моему мнению, могли вызвать несколько аспектов. При [фиксированном] взносе, например в 5 млн рублей, возникает вопрос, что будет с "умным" ("не попсовым", "фестивальным") кино, в том числе из дружественных стран? Мы предлагали динамическую модель взносов, чтобы "не выжигать" с рынка малые и средние дистрибьюторские компании", - пояснил он.

Согласно его мнению, дополнительного обсуждения также требует распределение финансовой нагрузки.

"Почему за развитие отечественного кинопроизводства должны платить опять только кинотеатры (в 2025 году обсуждалась модель 5 млн за вход и 10% - с оборота кинопоказа иностранного кино), и как будет рассчитываться уровень этого квазиналога для телевизионных и стриминговых каналов, или достаточно обложить дополнительными платежами только кинотеатры?", - задался вопросом он.

Однако, по его словам, представители ассоциации пока не располагают полной информацией о компромиссных решениях, обсуждавшихся на январском заседании.

"К сожалению, нас не приглашали на заседание, где рассматривались некоторые компромиссы по квотированию, поэтому оценить итоговые решения не могу", - отметил Воронков.

Он напомнил, что ассоциация направляла свои предложения по данному вопросу в 2025 году вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и в Министерство культуры РФ.

Глава ассоциации подчеркнул, что участники организации ожидают публикации итогового компромиссного протокола и рассчитывают, что в нем будут учтены интересы кинотеатров и устранены обозначенные риски.