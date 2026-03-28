Сколько зрителей посмотрели спецвыпуск «Ханны Монтаны» за три дня

Спецвыпуск сериала «Ханна Монтана», приуроченный к 20‑летию проекта, установил рекорд Disney+: за первые три дня его посмотрели 6,3 млн зрителей. Премьера состоялась на платформе 24 марта, сообщает Variety.

Предыдущее достижение принадлежало фильму Тейлор Свифт «The Eras Tour (Taylor’s Version)» с 4,6 млн просмотров за аналогичный период.

Юбилейный выпуск не только побил рекорд, но и вызвал всплеск интереса к оригинальному сериалу: за последнюю неделю число просмотров выросло на 1000%. По данным Disney, общее время просмотра «Ханны Монтаны» уже превысило 500 млн часов.

В часовом спецвыпуске — эксклюзивное интервью Майли Сайрус от ведущей подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер, ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации шоу.

Оригинальный сериал выходил на Disney с 2006 по 2011 год и рассказывал о подростке Майли Стюарт, совмещавшей жизнь обычной школьницы с карьерой мировой поп‑звезды, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».