Представлен тизер продолжения перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо»

Стриминговый сервисе Netflix представил тизер следующих эпизодов седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Новые серии проекта выйдут в 2026 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Аниме выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $50 млн.

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9.7 баллов из 10. При этом, авторы не спешат раскрывать дату выхода новых эпизодов. По словам одного из режиссёров проекта Ясухиро Кимуры, создание аниме занимает много времени.