Джоди Фостер снова заговорила по-французски в фильме «Частная жизнь»

Джоди Фостер опять заговорила по-французски в фильме «Частная жизнь» Ребекки Злотовски из внеконкурсной программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля. С большим опозданием эта европейская картина с голливудской звездой докатилась до нас, и именно такое фестивальное кино может в ближайшее время окончательно исчезнуть с афиш.

Если вступят новые правила квотирования зарубежной кинопродукции в версии таких экспертов, как Никита Михалков. Складывается ощущение, что некоторые из них давно забыли, что такое кинотеатры, и слабо представляют их афишу. Иностранного кино почти нет. Голливуд давно ушел. Уйдет фестивальное европейское кино, и мы останемся наедине с потоком отечественных киносказок среднего пошиба.

Джоди Фостер, голливудская звезда, дважды обладательница премии «Оскар», а также нескольких «Золотых глобусов» и британской премии BAFTA, входит в число тех немногих актрис, которые успешно продолжают карьеру в зрелом возрасте, не совершая радикальных манипуляций со своей внешностью.

В детстве она изучала французский язык в частной американской школе, что позволило ей не раз сниматься во франкоязычном кино, у таких режиссеров, как Клод Шаброль и Жан-Пьер Жене. Видимо, это ей доставляет особое удовольствие. А на каннской премьере ее произношение оценила привередливая французская публика.

Слоган «Частной жизни» - «Самые опасные секреты на кушетке психоаналитика». Фостер как раз и сыграла представительницу этой профессии Лилиан Штайнер, железную леди, уверенную в себе, бесстрастную, привыкшую поглощать и перерабатывать чужие тайны. Стабильность рухнет в один момент, когда ее пациентка Паула (франко-бельгийская актриса Виржини Эфира) внезапно уйдет из жизни.

Для Лилиан это полная неожиданность. Семья покойной винит во всем психиатра. Лилиан будет даже изгнана с похорон мужем Паулы, которого сыграл непривычный Матье Амальрик. Его побочная линия, где он предстает демоническим любовником, пустившемся во все тяжкие после смерти жены, вызывает только смех своей нелепостью. Но это вполне вписывается в заявленный жанр иронического детектива.

Работа у Лилиан неблагодарная. Невротики, которых она принимает, периодически начинают предъявлять претензии и представлять угрозу ее собственной жизни. Отчасти это близко и самой актрисе, не раз подвергавшейся самым невероятным преследованиям

С самой Лилиан тоже все непросто. Она периодически проваливается в лабиринты подсознания, где проживает другую жизнь, становится музыкантом, а среди ее коллег по оркестру - та самая Паула, в смерти которой ее обвиняют. В этом несуществующем мире, возможно, прошлой жизни, можно найти ответы на возникающие вопросы, подсказки случившегося с Паулой.

Психика Лилиан не так устойчива, как может показаться. Она подвержена гипнозу и отправляется на сеанс, где ей откроется такое, во что она никогда бы не поверила.

Лилиан начнет собственное расследование, чтобы понять, что же произошло с пациенткой и с ней самой, откуда эти странные видения, в которые она периодически погружается.

В сложный момент ее помогает бывший муж, которого сыграл Даниэль Отой, некогда прекрасно освоивший амплуа любовника. С годами он слегка подустал от таких ролей, но сохранил обаяние и мягкость, хорошее чувство юмора и иронию. Правда дуэт получился странный, даже комичный. Она – воплощение воли и стального характера, мужского напора. Он – сама заботливость и нежность. Эта парочка доморощенных детективов и делает привлекательной картину, совсем не претендующую на какие-то открытия и изыски. Она приятно смотрится и радует актерскими работами ушедших на второй план звезд.