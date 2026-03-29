Почему в «Проект "Конец света"» влюбились зрители во всем мире

В параллельный прокат вышел «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом в роли астронавта, который пытается не дать Солнцу остыть. Режиссерами картины стали создатели «Лего Фильма» Фил Лорд и Кристофер Миллер, а исходный роман написал автор знаменитого «Марсианина» Энди Уир. «Лента.ру» рассказывает, каким получился блокбастер, который уже стал международным хитом.

Райленд Грейс (Райан Гослинг) выходит из криосна на борту космического корабля Hail Mary, не помня, как он тут очутился. Имя, к счастью, написано на форме, причем не только у Райленда — коллеги Илюхина (Милана Вайнтруб) и Яо (Кен Люн) полета не пережили. Постепенно Грейс вспоминает, что в одночасье оказался надеждой человечества — спецслужбы в лице Евы Стратт (Сандра Хюллер) явились за ним прямо в школу, где он трудился учителем. Причиной стала неудавшаяся карьера микробиолога, в ходе которой Райленд настаивал на существовании формы жизни, которой не требуется вода.

Дата выхода: 26 марта

Страна: США

Продолжительность: 2 ч 36 мин

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Джеймс Ортиз, Кен Люн, Милана Вайнтруб

Какие-то загадочные микроорганизмы обнаружились в космосе и теперь угрожают жизни на Земле. Если международная научная коллегия ничего не придумает, бактерии, которых назвали астрофагами, потушат Солнце. В ходе исследований выясняется, что на линии распространения астрофагов (ее называют «линия Петровой» — по имени первооткрывательницы) только звезда Тау Кита продолжает исправно светить. Именно туда, за 12 световых лет от Солнца, и летит Hail Mary со своим единственным пассажиром. Впрочем, на подлете к Тау Кита Грейс находит друга — астронавта из галактики 40 Эридан, похожего на сложенного из булыжников краба.

Роман Энди Уира «Проект "Аве Мария"» вышел в 2021 году, когда позади остались не только казавшаяся фантастикой вспышка всемирной пандемии, но и пик популярности самого Энди, который пришелся точно на середину предыдущего десятилетия. В 2015-м «Марсианина» — дебютную книгу Уира — экранизировал Ридли Скотт. Энди — программист-неудачник, изгнанный, в частности, из компании Blizzard — не мог мечтать ни о чем таком еще пятью годами ранее. Он писал свою историю про бедолагу, который вынужден выращивать картошку на Марсе, и совершенно бесплатно выкладывал по одной главе на своем сайте. Потом, по просьбе не слишком многочисленных читателей, он залил «Марсианина» на Amazon. Вскоре роман стал хитом, а затем превратился в знаковый фильм Голливуда 2010-х. В следующей книге под названием «Артемида» Уир попытался отступить от готовой формулы про выживание в космосе. Авантюрный роман о приключениях под искусственным куполом на Луне имел куда меньший успех, а замысел космооперы так и остался не реализованным.

В «Проекте "Аве Мария"» Уир чуть освежил рецепты «Марсианина»: вместо астронавта — школьный учитель с профессорским дипломом, вместо красной марсианской пустыни — космические просторы.

Выросли и ставки, ведь речь на сей раз шла о спасении всего людского рода, а не одной конкретной жизни. Книга хорошо продавалась, но главное — привлекла интерес Райана Гослинга, которому и принадлежит идея экранизации.

Карьерный этап, через который сейчас проходит Гослинг, во многом похож на текущий участок профессиональной траектории Уира. Райан явно считает, что заслуживает большего, чем слава Кена из «Барби» — а это на данный момент его самый популярный образ. Роль Райленда Грейса это тоже откат к более человечным работам Гослинга. Таким, как «Полунельсон» (где он играл школьного учителя) или душераздирающий «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла, который рассказывал о трагической судьбе Лэнса Армстронга. Таким образом, «Проект "Конец света"» (в оригинальном названии фильма, разумеется, осталось «Аве Мария») это, прежде всего, плод продюсерской воли Гослинга, который выбрал для своего триумфа и материал, и исполнителей. Сценарий вновь (как и для «Марсианина») написал Дрю Годдард, автор постмодернистского хоррора «Хижина в лесу», который не считает, что отсылок к поп-культуре бывает слишком много.

Постановку Гослинг предложил взять на себя Кристоферу Миллеру и Филу Лорду — сценаристам мультфильмов про Человека-паука («Через вселенные», «Паутины вселенных») и режиссерам «Лего Фильма». Мультипликационный подход к режиссуре выглядит интуитивным выбором Гослинга, в основе которого подсознательное нежелание актера совсем уж отказываться от полюбившейся публике личины Кена. Инерция карьеры Гослинга вообще не первый год тянет его в сторону разного рода ненастоящих мальчиков — от «Драйва» и уже упомянутой «Барби» до «Бегущего по лезвию 2049». Было бы очень интересно посмотреть на то, как Райан справился бы с образом, собственно, Пиноккио (или, чем черт не шутит, Буратино). Учитывая, что сказки снова вошли в моду по всему миру, эта фантазия даже не выглядит слишком несбыточной. Звездных актеров полезно ставить в неудобное положение — и Гослинг не исключение.

Его лучшие работы получились именно так, хотя режиссерские методы в «Ла-Ла Ленде» и, скажем, «Только Бог простит» были принципиально разными. «Проект "Конец света"» это вечеринка Райана, так что он здесь пребывает в максимально комфортных для себя условиях. Его всегда снимают с рабочей стороны, камера не останавливается на его улыбке дольше положенного, его прическа всегда идеально растрепана (интересно, можно ли в космосе пользоваться средствами для укладки?) Одна из задач Миллера и Лорда заключается в том, чтобы отвлекать внимание зрителя от самолюбования звезды. Авторы «Лего Фильма» сработали наверняка: декорации отчетливо рукотворны, а инопланетянин обладает угловатостью фигурки из конструктора. Отказ от съемок на хромакее зрители и критики послушно обсуждают едва ли не больше фильма как такового.

Читать и считать аллюзии и цитаты — отдельный вид спорта. Из очевидного — «Интерстеллар», «Инопланетянин», «Космическая одиссея 2001 года», «Гравитация». Впрочем, российским зрителям все равно будет интереснее прочих. Во-первых, в силу рукотворности, здесь немало пересечений с советским космическим кино типа «Отроков во Вселенной», во-вторых (и это уже замечено коллегами), сюжет «Конца света» поразительно точно следует тексту песни Владимира Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита». Впрочем, постмодернистский дух пронизывает саму структуру фильма, не ограничиваясь расхожим цитированием.

В романе Уира Грейс, цепляясь за случайные ассоциации, постепенно вспоминал события, предшествовавшие его отправке в космос. На экране этот механизм упразднен, так что фильм будто бы собран из кубиков, расставленных из соображений не только логики, но и цветовой палитры. Из-за этого даже самый очарованный зритель заметит, что «Проект "Конец света"», например, никак не может закончиться, а неспособность поставить точку — надежный признак графомании.

Бесконечное растягивание этого приключения, увы, размывает его лучшие качества, такие как патентованный технооптимизм Уира, и убедительную имитацию подростковой кинофантастики в духе Спилберга и Земекиса.

Вместо отважного взгляда в будущее — два с половиной часа в компании Гослинга, ползающего по закоулкам бутафорского космического корабля. Развлечение, безусловно, на любителя, однако таковых нашлось достаточно, чтобы обеспечить 164 миллиона долларов сборов.

Впрочем, хочется верить, что какая-то часть публики все-таки шла не на Гослинга, а на великолепную Сандру Хюллер. Оскаровская номинация за роль в «Анатомии падения» предсказуемо проложила для актрисы дорогу в Голливуд — в ближайшее время она появится еще и в предполагаемом бенефисе Тома Круза «Диггер», который поставил Алехандро Гонсалес Иньярриту. В «Проекте "Конец света"» линия героини Хюллер служит контрапунктом для сказочной генеральной линии. Она дарит фильму важное измерение — дымку настоящей драмы и напоминание о несколько ином уровне актерской игры. В фильме ее не так много, но она единственная проходит с Гослингом весь путь от начала до конца. И все это время смотрит на спасителя человечества с фирменной смесью сочувствия и презрения, примиряя с «Проектом "Конец света"» даже самых критически настроенных зрителей.