Багдад в Крыму и джинн из огня: как снимали «Волшебную лампу Аладдина»

Фильм «Волшебная лампа Аладдина» снял режиссер Борис Рыцарев — это была его первая киносказка. Премьера состоялась 30 декабря 1967 года, хотя экранизировать историю пытались еще в 1938-м. Основой послужила сказка из сборника «Тысяча и одна ночь», пишет Егор Яковлев.

Настоящий восточный город в СССР найти не удалось: Самарканд, Бухара и Хива выглядели слишком современно из-за проводов и столбов, поэтому сказочный Багдад построили с нуля в Крыму — на мысе Херсонес. Декорации заняли более 2000 м²: стены, дворец, дома и 13 куполов, включая гигантский — 9 метров в диаметре.

В павильонах Киностудии имени Горького и Ялтинской киностудии снимали интерьерные сцены. Декорации получились настолько реалистичными, что в искусственном дереве поселились птицы — они приняли его за настоящее.

Для фильма создали более 1000 костюмов и около 700 комплектов бород и усов. Только у царевны Будур было 5 нарядов. В массовке участвовала почти тысяча жителей Севастополя — солдаты, торговцы, придворные. На площадке были и животные: ишаки, верблюды, лань и коза по кличке Белка, которую за красивые глаза прозвали «Софи Лорен».

Главные роли подбирались трудно. Царевну Будур сыграла школьница Додо Чоговадзе, а Аладдина — Борис Быстров, которого утвердили буквально в последний момент: он прилетел прямо на съемки уже выучив роль. Колдуна-магрибинца сыграл Андрей Файт, а Наимудрейшего — Георгий Милляр, знаменитый своими сказочными образами.

Образ джинна долго не могли придумать, пока на пробы не пришел туркменский актер Сарры Каррыев. Его внешность и пластика настолько поразили съемочную группу, что роль сразу отдали ему. Джинна сделали красным — по легендам, эти существа созданы из огня.

Съемки не обошлись без происшествий. Исполнительница роли Будур однажды застряла пальцами в декоративных воротах и сорвалась вниз, но серьезно не пострадала. Поскольку она была школьницей, ей пришлось параллельно ходить в местную вечернюю школу — туда ее сопровождал Быстров.

Особое внимание уделили звуку. Для мистических сцен использовали необычные эффекты: капли воды в рюмке, струны рояля, измененные записи голосов и шумов. Голос хозяина Города теней получили, записывая речь рядом с открытым роялем, чтобы струны резонировали и создавали потусторонний тембр.

Картина стала невероятно популярной и разошлась на цитаты — «Аладдин, я пошутил! Аладдинчик!!!» и «В Багдаде все спокойно!». Несмотря на любовь зрителей, сам режиссер считал фильм несовершенным и мечтал переснять его заново.

