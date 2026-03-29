В РФ снимут фильм о ветеране СВО, который пытается вернуться к мирной жизни

Кино об участнике специальной военной операции, который после контузии пытается вернуться к мирной жизни, начнут снимать в мае. Фильм носит название "Невероятный Алеша", сообщил ТАСС продюсер и режиссер картины Максим Боев.

"В мае начнутся съемки фильма "Невероятный Алеша", про парня, который вернулся с СВО после контузии и пытается вернуться к мирной жизни. Человеческий, народный фильм, про людей и для людей", - сообщил Боев, добавив, что съемки завершатся в июле 2026 года.

Затем последует постпродакшн фильма, а на февраль 2027 года запланирована премьера картины.

Место съемок пока не определено, но они могут пройти и в Красноярске.

"Рассматриваем разные варианты: Ярославская область, Нижегородская, Калининградская, Краснодарский край, Красноярск. Пока не определились. Выбираем. Выстраиваем логистику", - подчеркнул Боев.

По его словам, съемками занимается киностудия "Викинг", известная картинами "12 месяцев", "Иваново Счастье", "За Палыча" и "За Палыча 2".

Режиссер, сценарист и продюсер Боев уроженец Красноярского края. Режиссер фильмов "Война Закончилась", "За Палыча 2", "Хейтер".