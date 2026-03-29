Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» оказался в Сети за два дня до выхода в онлайне

31 марта состоится онлайн-премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части научно-фантастической серии Джеймса Кэмерона. Лента будет доступна на Amazon Prime Video, iTunes и других стриминговых сервисах.

© Чемпионат.com

При этом, за два дня до официального цифрового релиза, картина утекла в Сеть. Фильм уже доступен для просмотра на популярных пиратских сайтах.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. За три месяца с момента выхода лента собрала в мировом прокате $ 1,48 млрд. Такой результат — худший в истории франшизы с заметным отрывом: первая часть заработала $ 2,9 млрд, вторая — около $ 2,3 млрд.