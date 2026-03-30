Страсти по «Гарри Поттеру» и другим: с каким цветом кожи можно в кино

Страсти вокруг сериала о Гарри Поттере в очередной раз подняли вопрос о силе влияния социальных сетей и необходимости выслушивать мнения людей, на которых лет двадцать назад никто бы и внимания не обратил. Претензии часто касаются не только художественных проблем, но и обрушиваются на людей и даже на их цвет кожи. Однако за повод пошуметь и лишний раз привлечь внимание сейчас принято прощать абсолютно все.

Первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень» за двое суток после публикации посмотрели почти триста миллионов раз. Этот показатель в три раза больше, чем у прежнего рекордсмена — трейлера третьего сезона «Эйфории». Наверное, такой ажиотаж намекает на невероятный интерес к проекту, а где интерес, там и гнев вперемежку с обвинениями в жутких грехах.

Сериал, который никто пока не видел, уже обвинили в невыразительной картинке, слепом следовании решениям кинофраншизы о знаменитом волшебнике, скучной музыке. А довольно частым вопросом критиков, в том числе тех, кто получает зарплату на разных ресурсах, был: зачем все это нужно? И здесь ответ довольно простой: прежде всего по коммерческим соображениям.

Книги о Гарри Поттере не без оснований называют самыми влиятельными произведениями современной литературы. У профильных критиков, вероятно, есть немало причин пуститься в пространные размышления о художественной ценности детских творений Джоан Роулинг, но по части воздействия на массы крыть нечем. Ничего более воздействующего за последние десятилетия написано не было и вряд ли появится в ближайшем будущем. Уже поэтому от приключений Гарри не отстанут, к тому же настал момент пересказать знаменитые книги в сериальном формате. Для тех, кто в кино не ходит.

Режиссерам и продюсерам, работавшим над кинопоттерианой, было, в некотором смысле, полегче. Их кастинговые и постановочные предложения не воспринимались как оскорбление чувств верующих, к тому же раньше возмущения в духе «мне не нравится ваша Гермиона» причисляли к гневу тех, кому пора к доктору. Сейчас буйство в социальных сетях важно не меньше мнения фокус-группы, как бы печально это ни было.

И еще инклюзивность, слепой кастинг и прочие приметы новой этики. Было бы логично формировать мнения о приглашенных на разные роли актеров по их игре, но расскажите это сетевым хейтерам, то есть тем, кто лучше всех знает, как должны выглядеть персонажи. Все, что происходит вокруг Паапы Эсьеду, которому досталась роль Северуса Снейпа, выходит за разумные рамки.

К ожидаемым возмущения по поводу того, что темнокожий актер совершенно не подходит на роль профессора Хогвартса, мастера зелий и преподавателя защиты от темных искусств, прибавились прямые угрозы в адрес Эсьеду.

«Мне говорили: «Прекращай это, или я убью тебя», — рассказал актер в одном из интервью. — Многие люди рискуют жизнями, когда работают. Я играю волшебника в «Гарри Поттере», и я бы солгал, если бы сказал, что это не влияет на меня эмоционально».

По-своему занятно, что если в сериале сохранятся все сюжетные линии книг (создатели проекта это неоднократно подчеркивали), то Гарри Поттер будет ненавидеть темнокожего, потому как Северус Снейп — единственный преподаватель в Хогвартсе, к которому юный волшебник испытывает неприязнь. В общем, ситуация неловкая, а иногда просто нелепая со всех сторон.

Для поклонников «Секретных материалов» некоторые подробности перезапуска проекта тоже оказались неожиданными. В пилотной серии (над ней сейчас идет работа) главные роли играют темнокожая американка Даниель Дедуайлер и британец индийского происхождения Химеш Патель. По некоторым сведениям, выбранных актеров не совсем правильно считать новыми версиями Скалли и Малдера. Дедуайлер и Патель играют совершенно новых агентов, которым, несмотря на разницу подходов к работе, придется стать напарниками. Но даже если это так, то все равно не обойдется без бурчания в духе «вот раньше были времена» и «о, дивный новый мир».

К волне возмущения, наверное, нужно приготовиться и создателям игрового сериала «Скуби-Ду». Знаменитый мультфильм вскоре получит игровую версию, и актеров на роли главных персонажей — Шэгги, Вельмы, Фреда и Дафны — уже нашли. Ими стали Таннер Хаггер, Эби Райдер Фортсон, Максвелл Дженкинс и Маккена Грейс. В данном случае продюсеры как будто забыли про инклюзивность, потому что все актеры — белые.

К страстям, которые кипят вокруг цвета кожи актеров, трудно относиться с пониманием. Все это выглядит проявлением комплексов и дурных манер. В свою очередь некоторые инсайдеры в индустрии отмечают, что если хейтеры шумят, то продюсеры в последнее время больше внимания придают не политкорректности, а коммерческим рискам. Темнокожий мужчина, конечно, может сыграть фею в «Золушке», и мало кто сомневается в таланте перевоплощения актера Билли Портера. Однако фильм 2021 года выпуска с такой смелой сюжетной линией провалился в прокате, а в Голливуде именно по финансовой статистике оценивают многие решения съемочной группы.

На пике подъема движения Black lives matter для киноиндустрии пытались выработать новые правила, согласно которым на съемочной площадке должны работать представители самых разных рас, народов, религий и сексуальных предпочтений. Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа появились другие проблемы. По крайней мере вопрос «Кто может сниматься в американском кино и сериалах?» звучит иногда менее актуально, чем «Кому вообще дозволено жить в Америке?». Пора бы что-нибудь снять на эту тему. С участием всех-всех-всех.