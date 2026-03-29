3 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Друзья и соседи». Шоу рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец. Главную роль вновь сыграл Джон Хэмм («Безумцы»).
Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 5 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»
- 1-я серия — 3 апреля;
- 2-я серия — 10 апреля;
- 3-я серия — 17 апреля;
- 4-я серия — 24 апреля;
- 5-я серия — 1 мая;
- 6-я серия — 8 мая;
- 7-я серия — 15 мая;
- 8-я серия — 22 мая;
- 9-я серия — 29 мая;
- 10-я серия — 5 июня.