Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»

3 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Друзья и соседи». Шоу рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец. Главную роль вновь сыграл Джон Хэмм («Безумцы»).

Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 5 июня.

  • 1-я серия — 3 апреля;
  • 2-я серия — 10 апреля;
  • 3-я серия — 17 апреля;
  • 4-я серия — 24 апреля;
  • 5-я серия — 1 мая;
  • 6-я серия — 8 мая;
  • 7-я серия — 15 мая;
  • 8-я серия — 22 мая;
  • 9-я серия — 29 мая;
  • 10-я серия — 5 июня.