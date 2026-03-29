Рецензия на сериал «У меня очень плохое предчувствие»

Интригует и пугает, но к финалу теряет силу.

Братья Даффер превратили «Очень странные дела» в культурный феномен и теперь руководят собственной продюсерской компанией Upside Down Pictures. У неё полно работы: новая адаптация «Тетради смерти», экранизация «Талисмана» от Стивена Кинга, анимационный спин-офф «Очень странных дел» и прочее.

26 марта компания выпустила хоррор-сериал «У меня очень плохое предчувствие». В нём братья Даффер выступили лишь продюсерами и кураторами. Позиции шоураннера и сценариста заняла Хейли Бостон — и справилась с переменным успехом. Потому что в новинке много хорошего, однако и промахов хватает.

«У меня очень плохое предчувствие»: главное о сериале

Название: «У меня очень плохое предчувствие» (Something Very Bad Is Going to Happen).

«У меня очень плохое предчувствие»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix. Официальной озвучки нет, но в Сети много неофициальных.

Не женитесь, пацаны. Или женитесь

У Рэйчел и Ники через пять дней свадьба. Они едут в загородный дом жениха, предвкушают уютный праздник и счастливую жизнь, пока смерть их не разлучит. Всё вроде бы отлично, но у героини очень плохое предчувствие. К нему стоило бы прислушаться, потому что на месте сразу же начинается крипота — сначала терпимая, потом абсолютная.

В списке жанров на первом месте «ужасы», однако на деле основная жуть собрана в первых эпизодах. Там нет ничего невероятного: личные вещи пропадают, в тенях что-то мерещится, семья жениха ведёт себя невыносимо странно. Вот только приёмы базовые, а паранойя всё равно максимальная. Причины в потрясающем холодном визуале и операторской работе, когда камера причудливо кружит вокруг героев и подчёркивает всё важное.

Другие плюсы — замечательные персонажи и актёрская игра. Чего стоит эпизод с примеркой свадебного платья. Он одновременно завораживает и кажется диким: странные ситуации, безумные диалоги и идеально переданные эмоции. Тревога на лице Рэйчел, стекающая по щеке слеза, её взгляд, в котором читается: «Отсюда надо валить». Всё это создаёт ощущение тотального дискомфорта. Эпизод смотрится попросту беспокойно, а для хоррора это главное.

Сюрприз в том, что после двух эпизодов выясняется: вы смотрите не хоррор, а философскую драму о браке. Вероятно, сценарист взглянул на статистику разводов и задался вопросом: «А вы уверены, что выходите за подходящего человека? На алтаре точно стоит ваша родственная душа?»

Тема неожиданная и подана причудливо. Сначала сериал маскируется за древним проклятием и приравнивает неудачный брак к смерти — потому что с неправильным человеком вы как минимум потеряете себя. Позже намекает, что идеальных союзов не бывает и даже за вылизанной картинкой найдутся свои кризисы. Зачастую еле решаемые и требующие суровых компромиссов.

Зло в «У меня очень плохое предчувствие» — витающая над героями метафора. С одной стороны, она говорит, что партнёра нужно выбирать тщательно, ведь ошибка в контексте сюжета фатальна. С другой – истинным врагом она делает сомнения, наивные иллюзии и страх ошибки. Всё же эти штуки легко сломают даже крепкие отношения. Идеи подаются причудливо, так что смотреть сериал интересно. Я осилил его за один долгий вечер, так как искренне хотел узнать, чем же всё закончится.

Заключить в хорроре многозначительный посыл — толковая, однако очень сложная идея. В этом плане Хейли Бостон и братья Даффер точно вдохновлялись Майком Флэнаганом. Вот только до уровня мастера они не дотянулись.

Возьмём «Призраков дома на холме», где Флэнаган беспощадно убивал героев и при этом вёл к очаровательному и даже нежному посылу. Да, жизнь полна страданий, но хватает и счастливых моментов, когда глаза светятся, ты кружишься в танце, а затем выходишь на улицу и радуешься солнцу — и ради такого стоит день за днём вставать с кровати. Мысль простая, талантливо поданная, с катарсисом и кульминацией — поэтому и сработала.

Вот только работает ли история «Плохого предчувствия»? Со скрипом, ведь в ней слишком много лишнего и перемудрённого. Героев связывает вереница абсурдных совпадений, арку Прости-человека придумали исключительно для жути в завязке, проклятие работает по диким правилам, а сценарист словно поделился опасениями, однако не пришёл к собственному выводу. Так пацанам и девчонкам настраиваться на компромиссы и идти к алтарю или до последнего ждать родственную душу? Неидеальный брак — это смерть или всё-таки норма?

К финалу остаётся ощущение, что ты занятно провёл время, но настойчиво советовать «Плохое предчувствие» я не готов. На одной чаше весов замечательные визуал, актёрская игра и уважаемая попытка в философию. На другой — неуклюжая история и ворох мыслей, которые так и не довели до внятного вывода. Поэтому вердикт такой: смотреть сериал приятно, однако и пропустить не жалко.

«У меня очень плохое предчувствие»: стоит ли смотреть?

Братья Даффер и Хейли Бостон хотели потягаться с Майком Флэнаганом и выпустить умный философский хоррор. Они во многом преуспели, ведь визуал и актёрская игра — топовые. Но вот сюжет неказистый, метафорическое зло подано сомнительно, а размышления о браке завершили отнюдь не изящным выводом. Так и получился просто нормальный сериал, который дотягивает разве что до Флэнагана на минималках.

Оценка «У меня очень плохое предчувствие» — 6,5 из 10

Понравилось

Актёры великолепны.

Первые эпизоды действительно жуткие.

Стильный холодный визуал.

Не понравилось