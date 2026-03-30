Вышел первый трейлер фильма «В конце Оук-стрит» с Макгрегором и Хэтэуэй

В Сети появился многообещающий тизер-трейлер научно-фантастического фильма "В конце Оук-стрит" (или "В конце Дубовой улицы" / The End of Oak Street) - новой работы Дэвида Роберта Митчелла, известного по арт-хоррору "Оно приходит за тобой" и детективной черной комедии "Под Сильвер-Лэйк".

В центре истории семья, живущая в американском пригороде на ничем не примечательной улице с одинаковыми домиками. Внезапно таинственное космическое событие переносит район героев в неизвестное место - с этого момента их выживание зависит от того, насколько хорошо они будут держаться вместе и ориентироваться в незнакомом, смертельно опасном пространстве.

Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор, также в картине задействованы певица Мэйзи Стелла, Кристиан Конвери ("Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"), Пи Джей Бирн ("Волк с Уолл-стрит") и Крис Кой ("Ходячие мертвецы").

Одним из продюсеров выступил Джей Джей Абрамс, композитор - лауреат премии "Оскар" Майкл Джаккино ("Зверополис").

Мировая премьера ленты назначена на 14 августа.