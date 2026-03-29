Расписание выхода мультсериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»

Расписание выхода мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
6 апреля стартует мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 4 мая.
- 1-я серия — 6 апреля;
- 2-я серия — 6 апреля;
- 3-я серия — 13 апреля;
- 4-я серия — 13 апреля;
- 5-я серия — 20 апреля;
- 6-я серия — 20 апреля;
- 7-я серия — 27 апреля;
- 8-я серия — 27 апреля;
- 9-я серия — 4 мая;
- 10-я серия — 4 мая.