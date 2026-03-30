«Твое сердце будет разбито» возглавил кинопркоат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Твоё сердце будет разбито» стал лидером проката России за уикенд. За выходные драма собрала 206 млн рублей.

На втором месте расположился «Домовёнок Кузя 2» со сборами в 175 млн рублей, за ним идут «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (44,2 млн рублей) и «Наследник», которому покорились 31,4 за минувшие выходные.

«Твоё сердце будет разбито» — экранизация романа писательницы Анны Джейн. По сюжету школьница Полина Туманова становится жертвой буллинга в своей школе. Её меняется после знакомства с местным хулиганом Димой Барсом, который заступается за девушку. Со временем между Полиной и Димой вспыхивают настоящие чувства.