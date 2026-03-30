Когды фильм «Невеста!» выйдет в онлайне

По данным When To Stream, цифровой релиз фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли в главных ролях состоится 7 апреля. В этот день картина станет доступна в онлайне в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Фильм станет ремейком «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про безумного учёного, который отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

В фильме также снялись Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол и Питер Сарсгаард. В мировой прокат лента вышла 6 марта, то есть в цифре картина выйдет через месяц после старта показов в кинотеатрах.