Как писали сценарий сериала «Арсеньев»

Сценарий для сериала "Арсеньев" о судьбе известного русского офицера, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева (1872-1930) создавали в соответствии с произведениями самого исследователя и историческими документами начала XX века. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края.

"В основу сценария легли, прежде всего, литературные произведения самого Арсеньева - "По Уссурийскому краю", "Дерсу Узала", "Сквозь тайгу", "Встречи в тайге". Были использованы также многочисленные мемуары и исторические документы того времени. Съемки завершены. Они проходили как в Приморском крае, так и в Адыгее. Презентация первых двух серий сериала пройдет во Владивостоке осенью 2026 года, а на телеэкраны и онлайн сериал выйдет, скорее всего, к концу года", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что сценарий создавали в тесном сотрудничестве с консультантами музеев Приморского края, с исследователями жизни и творчества Арсеньева, учеными - историками и краеведами. Также помощь при съемках сериала оказали Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко, который является одним из авторов идеи проекта.

С начала 2023 года производством сериала занималась студия "Третий Рим", худруком которой является народный артист России Евгений Миронов. Сериал "Арсеньев" расскажет историю Владимира Клавдиевича Арсеньева - путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока и военного востоковеда. История охватит период начиная с русско-японской войны 1905 года и заканчивая его смертью в 1930 году. Сюжет сериала строится вокруг значимых событий в жизни Арсеньева - географических открытий, борьбы за сохранение Приморья и Дальнего Востока в составе Российской империи, поддержки коренных народов, литературной деятельности.