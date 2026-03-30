Нереализованные идеи Джорджа Лукаса появятся в новом мультсериале

Дэйв Филони, соавтор мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», рассказал, что в проекте реализуют некоторые из планов Джорджа Лукаса на Дарта Мола, которые он не реализовал в своих фильмах.

О чём конкретно речь, Филони не уточнил, но подтвердил факт этого.

Мы с Джорджем много лет обсуждали Мола и его планы относительно него. Поэтому я посчитал, что «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» — это способ почтить то будущее, которое нас ждёт, и наконец-то пролить на него свет.

Мультсериал стартует 6 апреля. В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 4 мая.