Съемки «Домовенка Кузи 3» стартуют летом

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны рассказали «Кинопоиску», что съёмки фильма «Домовёнок Кузя 3» стартуют летом. Точную дату при этом пока не называют.

Также братья Андреасян сообщили, что после картины выпустят по франшизе сериал. Его деталями не поделились. В случае, если триквел окажется финансово успешным, в работу запустят четвёртый и пятый фильм про домовёнка.

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья — Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий.