Съемки «Домовенка Кузи 3» стартуют летом

Чемпионат.com

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны рассказали «Кинопоиску», что съёмки фильма «Домовёнок Кузя 3» стартуют летом. Точную дату при этом пока не называют.

© Чемпионат

Также братья Андреасян сообщили, что после картины выпустят по франшизе сериал. Его деталями не поделились. В случае, если триквел окажется финансово успешным, в работу запустят четвёртый и пятый фильм про домовёнка.

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья — Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий.