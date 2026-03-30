Пляж вместо бетона: как на Киностудии Горького используют нейросети

На Киностудии Горького, подведомственной столичному Департаменту культуры, показали, как с помощью искусственного интеллекта можно создавать кинокартины. Специалисты «Виртуальной студии Горького 55.8» «стерли» бетонный пол в павильоне, заменив его картинкой, сгенерированной нейросетью.

Ранее для съемки общего плана нужно было строить специальные декорации: площадку засыпали песком, землей или искусственным снегом.

«Мы хотели проверить, насколько нейросети могут быть полезны на съемочной площадке. Результат обнадежил: технология позволяет уходить от строительства тяжелых декораций там, где это возможно, и сосредоточиться на работе с актерами и светом. Для музыкальных проектов, клипов или сцен с активным движением это особенно актуально — мы получаем полную свободу, не будучи ограниченными физическим реквизитом», — рассказал руководитель «Виртуальной студии Горького 55.8» Алексей Евдокимов.

Во время эксперимента актер находился в павильоне с LED-экранами. На них выводилось изображение с джунглями, созданное с помощью движка Unreal Engine. Серый бетонный пол на постпродакшене заменили сгенерированным нейросетью покрытием — песком. Поскольку движок управляет не только изображением на экранах, но и освещением в процессе съемок, тени от актеров и предметов корректно ложатся на дорисованную поверхность. В результате команде удалось создать единое пространство без видимой границы между актером и сгенерированной поверхностью, на которой он стоит.

Киностудия Горького — одна из первых и крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь прошли съемки более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многих других. Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории.

В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой: историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов создано молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», а для всех, кто интересуется миром кино, проходят экскурсии. Киностудия также проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».